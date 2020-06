10 cosas que las peluquerías deben hacer para operar seguramente

Las peluquerías, como parte de los sectores en reactivación económica, deben tener en cuenta una serie de recomendaciones para operar seguramente y proteger la salud de sus clientes y sus empleados.

Por eso, la Secretaría Distrital de Salud, a partir del protocolo emitido por el Ministerio de Salud, explica puntos clave para la operación:



1. No olvide que debe todo establecimiento a reactivarse debe registrarse en la plataforma del Distrito (ingrese aquí).



2. Debe garantizar un control de aforo y solo atender con cita previa.



3. Para el ingreso, se deben tomar la temperatura a trabajadores y

usuarios. También deben haber elementos para la desinfección de los zapatos y aplicar gel antibacterial en las manos.



4. Entre cada puesto de trabajo debe haber un espacio para distanciar a los clientes en un mínimo de dos metros.



5. El establecimiento debe contar con agua, alcohol glicerinado a más del 60 %, en las entradas, puntos de atención y puestos de trabajo. También debe haber disponibilidad de toallas desechables.



6. Los elementos usados deben ser limpiados adecuadamente antes y después de cada servicio. Para esto, se recomienda usar bandejas o recipientes plásticos y en acero inoxidable. Todos los recipientes de manicure y pedicure deben ser cubiertos con una bolsa plástica que debe ser desechada después de cada uso. Y las tinas y tazas deben ser desinfectadas por al menos 10 minutos.



7. Preferiblemente, se recomienda no realizar procedimientos que impliquen que el usuario se quite el tapabocas y otros elementos de protección personal como guantes,

tapabocas y caretas.



8. Todos los empleados deben usar tapabocas, guantes y otros elementos de protección.



9. En caso de trabajos de maquillaje es preferible que el usuario lleve sus propios productos.



10. Mantener las puertas y ventanas del local abiertas. Pero evitar el uso de aire acondicionado.

