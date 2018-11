Cultura ciudadana, la gran ausente en el nuevo esquema de aseo

Tuvieron que pasar diez años para que Bogotá lograra sacar adelante una licitación que garantizara el nuevo esquema de aseo que hoy funciona en la ciudad. El proceso no fue fácil, a tal punto que le costó una sanción temporal de la Procuraduría a la funcionaria que lo hizo posible.Hoy, nueve meses después de haber comenzado a funcionar ese nuevo esquema, se esperaba que los indicadores en materia de aseo fueran más favorables.

Sin embargo, la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) del programa Bogotá Cómo Vamos (BCV) revela una percepción aceptable: solo el 54 por ciento de los bogotanos se sienten satisfechos con el servicio de recolección, algo que preocupa a los expertos, teniendo en cuenta que hasta hace poco se puso en marcha el nuevo modelo.

Los insatisfechos son el 25 por ciento, y quienes ni están satisfechos ni insatisfechos, el 21 por ciento.



En el 2017, el nivel de satisfacción estaba en el 62 por ciento, es decir, bajó 8 puntos porcentuales en esta oportunidad.



Aunque se reconoce que la recolección domiciliaria de residuos aún sigue en proceso de ajuste y hay zonas en las que eventualmente se pueden presentar problemas, lo que subyace en los resultados del estudio es la indisciplina de los ciudadanos.



Sacar las bolsas fuera de los horarios, no recoger los excrementos de la mascota, el desorden no solo de los habitantes de la calle que rompen y riegan los desperdicios en el espacio público sino, además, de los restaurantes y comerciantes en general, sumado al caos que generan los escombros clandestinos que se arrojan de las construcciones caseras, son los lunares que hoy golpean la imagen del aseo.

Ómar Oróstegui, director de BCV, señala que el nivel de insatisfacción se debe al cambio de operadores, y esto ha afectado las rutas, horarios y el servicio. “Hay dos problemáticas que afectan la percepción; la primera es la falta de recolección de escombros y la segunda, que el servicio de aseo y limpieza en las calles está fallando. No se puede bajar la guardia”, agregó.



No obstante, Alberto Uribe, experto en gestión de residuos sólidos y peligrosos, explica que una cosa es la percepción del servicio y otra, cómo está hoy funcionando. “El servicio de recolección está funcionando bien. Lo que tiene mala percepción es la parte de aseo en el componente de espacio público, sobre todo lo relacionado con escombros”, asegura.



Pero no solo el tema de los escombros ha sido un dolor de cabeza para esta administración; las anteriores también han tenido que lidiar con esto, y mucho tiene que ver la falta de cultura ciudadana.

El servicio de recolección está funcionando bien. Lo que tiene mala percepción es la parte de aseo en el componente de espacio público, sobre todo lo relacionado con escombros FACEBOOK

TWITTER

“Muchos de los ciudadanos que generan –escombros clandestinos– simplemente los dejan en la acera, y el carro compactador no se los puede llevar porque se daña el camión y eso implica que los recolectores tengan que tener otro tipo de maquinaria (volquetas, etc.) y se vuelve una operación más compleja”, sostiene Uribe.



Otro de los aspectos que pudo incidir en la baja calificación tendría que ver con la transición del sistema anterior al actual. Como se recordará, el nuevo esquema estaba programado para el 12 de febrero de este año, pero, el 31 de enero, los trabajadores del anterior concesionario sabotearon y vandalizaron los camiones.



Para Uribe, eso fue traumático debido al sabotaje protagonizado por extrabajadores de Aguas de Bogotá.



A raíz de esto, la Procuraduría suspendió a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas, medida que fue revocada poco tiempo después.



El reto del Distrito está en hacer pedagogía al máximo, recomienda Uribe, más aún ahora que van a instalarse más de 5.000 contenedores para disponer los residuos y se corre el riesgo de que la gente no los use como es debido.

Gas domiciliario es el mejor calificado

Así lo reveló la Encuesta de Percepción Ciudadana, según la cual la satisfacción con los servicios públicos disminuyó en Bogotá dos puntos porcentuales en comparación con el año pasado, al pasar de un 69 % en el 2017 a un 67 % este 2018. No obstante, los índices evidencian que servicios como el agua y la energía eléctrica son los que más satisfacen a la ciudadanía, con porcentajes del 77 % y el 81 % respectivamente.



Para Ómar Oróstegui, director de Bogotá Cómo Vamos, este panorama se debe analizar teniendo en cuenta que “Bogotá tiene la mejor cobertura de servicios públicos a nivel nacional”.



Para él, los niveles de insatisfacción responden al aumento de la demanda. Por ejemplo, en servicios como internet, que fue el peor calificado, las personas esperan mayor velocidad, aunque reconocen que la cobertura llega a toda la ciudad.

Bogotá tiene la mejor cobertura de servicios públicos a nivel nacional FACEBOOK

TWITTER

En el caso del gas domiciliario, cuyo índice de satisfacción pasó de un 82 % a un 84 % respecto al 2017, el aumento se debe a que su costo es bajo y el acompañamiento a los usuarios, permanente: visitas de mantenimiento y preventivas una vez al año.



Esta situación no se evidencia en servicios como el alcantarillado, que bajó 2 puntos porcentuales, ni en la telefonía celular, cuya disminución fue del 4 %.



Oróstegui hizo un llamado a no bajar la guardia para garantizar la calidad en todos los servicios públicos de la ciudad, al reconocer que aunque la situación no es mala, se deben gestionar acciones para incrementar los niveles de satisfacción de toda la ciudadanía.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Síganos en Twitter como @BogotaET y en Facebook BogotáET