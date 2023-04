Un misterioso caso se presentó en los últimos días en la localidad de Suba, donde un recluso apareció muerto tras estar detenido en la estación de Policía de Suba; los familiares claman justicia.



Versión de la familia

Juan Sebastián Arismendi, un joven de 26 años de edad fue declarado muerto en las últimas horas después de estar recluido dentro de una estación de Policía. Según los familiares, el detenido fue llevado de urgencias al hospital de Suba, donde fue declarado muerto, posteriormente.



“La Policía no ha hecho ningún pronunciamiento, mi hermano salió de aquí de la estación para el hospital de Suba el sábado en la mañana. Salió con politraumatismo, múltiples fracturas y golpes, uno de ellos es letal”, afirmó el hermano de la víctima.

El joven se encontraba recluido en la estación de Suba. Foto: City Tv

Los familiares señalan que el joven murió en extrañas circunstancias dentro de la estación y no descartan un posible exceso de fuerza por parte de los policías.



“Debido a las múltiples versiones de la Policía en la cuales se contradicen, yo pienso que él fue víctima de brutalidad policial, no hay forma de que a una persona privada de la libertad lo golpeen tan duro”.



Las versiones que manejan los familiares es que Juan Sebastián sufrió “un golpe” que “le fracturó su cráneo, y le produjo una muerte cerebral”. Además, revelaron que el joven estuvo luchando por su vida hasta el pasado lunes, cuando los médicos confirmaron su muerte en horas de la tarde.



Por el momento, las autoridades no se han pronunciado para aclarar el caso que terminó con la vida del joven detenido en la estación de la Policía de Suba

Hermano de la víctima clama por justicia en el caso de Juan Sebastián. Foto: City Tv

Mientras tanto, los familiares claman justicia a la Policía y la Fiscalía. “Le pedimos al fiscal Barbosa y al comandante de la Policía de Suba que nos den una versión, que nos digan qué pasa porque todo está tan oculto, y que haya justicia en este caso, que no quede impune”, expresó el hermano de la víctima.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS