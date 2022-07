En la mañana de este jueves, en la cárcel El Buen Pastor, una joven de 25 años identificada como Dayana Estefanía Poveda murió en la enfermería del centro penitenciario.



Los familiares señalaron que hubo varias irregularidades en la atención de la joven luego de que esta pidiera ser atendida por un fuerte dolor en su espalda.



"Desde hace cuatro días a ella le empezó un dolor en la espalda. Las compañeras de celda pidieron el favor a las guardias que la ayudaran porque se veía muy mal, pero simplemente le dieron una pastilla y le dijeron que era ansiedad", señaló Claudia Belén, madre de la joven.



Denuncian negligencia por parte del personal de salud y de las guardias del Inpec.



"Esa mañana ella me marcó y me dijo: 'mamá ayuda, no doy más'; cuando iba en el alimentador me llamaron y me dijeron que había fallecido", agregó la mujer.



La señora Belén cuenta que a su hija le dijeron que debía esperar el cambio de guardia para que pudiera ser atendida. La joven se encontraba recluida desde diciembre en el pabellón 8.



Por ahora, no hay pronunciamiento por parte de representantes del penal.

REDACCIÓN BOGOTÁ con información de Leonardo Ballesteros del Noctámbulo.

