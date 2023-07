Tan solo el 17 por ciento de las 9.000 toneladas de residuos que produce diariamente Bogotá son aprovechadas para reciclaje. Esa es una de las conclusiones que arrojó el último informe audiovisual ‘La ruta de la basura’, que, sobre el tema, presentó recientemente la organización Greenpeace Colombia.



Un 17 por ciento es una cifra muy baja, y dista mucho de las metas que tiene Bogotá para llegar a ser una ciudad sostenible. No hay que olvidar que la producción de residuos, comúnmente llamados basuras, tiene un impacto en el cambio climático por los gases contaminantes que se producen en los rellenos sanitarios.



La cifra de residuos aprovechados podría, incluso, llegar a ser más baja si no fuera por el papel silencioso que realizan los recicladores que día a día recorren las calles de la capital. Se estima que existen alrededor de 25.000 personas vinculadas a esta labor, aunque pueden llegar a ser muchas más, dado que no hay cifras claras por causa de la heterogeneidad en la composición de su población.

Hay que involucrar más a los operadores de aseo, que registran fallas en la frecuencia y recolección de basuras. Foto: UAESP

Hay muchas que están organizadas y llevan décadas dedicadas a este oficio, pero también existe población informal que ha encontrado en el reciclaje una estrategia de subsistencia.



Legislación no ha faltado y la Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces sobre la materia. Pero aun así, falta mucho en política pública para incorporarlos correctamente al modelo de gestión de residuos, dominado hoy por la empresa privada.



No obstante, Bogotá es una de las ciudades del país que registran mejores resultados y, de alguna manera, en la última década se ha logrado avanzar en varios frentes.



Sin embargo, se requieren mayores esfuerzos para ser una ciudad sostenible, empezando por continuar la labor de concientizar y educar a la ciudadanía sobre cómo hacer reciclaje desde la fuente. Aún hay muchas dudas sobre la forma de separar los residuos, el color de las bolsas y el tipo y número de canecas que debe tener un hogar.



Los últimos estudios señalan que el 42 por ciento de los residuos que se producen en Bogotá son material orgánico; un 24 por ciento corresponde a residuos plásticos; 9 por ciento, a papel; 8 por ciento, a textiles; 6 por ciento, a cartón y 2 por ciento, a vidrio, entre otros.

Si los hogares, los restaurantes y la industria se comprometieran más con el reciclaje y la disminución en el desperdicio de alimentos, Bogotá podría llegar a ser un buen referente y nos evitaríamos el dolor de cabeza de cómo prolongar la vida útil de Doña Juana.

Acá también hay que involucrar más a los operadores de aseo, que registran fallas en la frecuencia y recolección de basuras. A su modelo de contenedores hay que hacerle ajustes para evitar que fracase; eso significa aumentar el número de contenedores blancos para que se dispongan allí los residuos potencialmente aprovechables y no como sucede hoy, donde se combinan los residuos en un solo contenedor, obligando a los recicladores a buscar entre la basura, con las consecuencias que ya estamos viendo.



Por otro lado, vale la pena resaltar las apuestas del actual Plan Nacional de Desarrollo para incorporar el modelo de economía circular en la gestión de residuos. En la misma medida, hay que reconocer el interés de la administración distrital por hacer un aprovechamiento energético de los residuos que llegan al relleno sanitario aunque, para muchos, las alternativas planteadas siguen siendo polémicas. Tal es el caso de la incineración de residuos para producir energía, pues la solución conlleva otras problemáticas.



El tema del reciclaje es un asunto en el que todos tenemos responsabilidades. Bien lo menciona Greenpeace: estamos consumiendo y produciendo a un ritmo que aturde la mente. Lograr cambios a corto plazo en aspectos de la gestión de residuos será lo más determinante para la reconstrucción de nuestra ciudad.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director del laboratorio de gobierno de la Universidad de La Sabana