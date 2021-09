Colapso en la autopista Norte en Bogotá por plantón de recicladores

Cerca de 300 recicladores realizaron este lunes un plantón frente a las instalaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, exigiendo la derogación de la resolución 46075, expedida en octubre de 2020 por la entidad y con la que, según la superintendente Natasha Avendaño García, se buscaba proteger a los usuarios de cobros no autorizados por el reporte de material que no hace parte de la actividad de aprovechamiento.

Este documento contempla el aplazamiento en los reportes que indican el número de toneladas de material recogido por los recicladores en el Sistema Único de Información hasta que se compruebe que dichos residuos cumplen con las normas de aprovechamiento.



Según Mary Luz Rodríguez, representante de la Asociación de Recuperadores un Paso al Futuro, con esta resolución se viola el derecho al ‘mínimo vital’ de los recicladores.

“Nos están haciendo una serie de aplazamientos, amparados en la resolución, los cuales no permiten que nosotros, como organizaciones de recicladores, reportemos previamente el material que nos traen los compañeros”, señaló Rodríguez.



Por su parte, Avendaño argumenta que gracias a esta medida “se ha evitado el cobro indebido de alrededor de 310.000 millones de pesos a usuarios en todo el país”, y que la entidad pudo evidenciar que “parte del material reportado no corresponde a la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo, además hemos identificado que se reporta material ficticio o de otros municipios, e incluso de industrias”.



Una de las preocupaciones de los trabajadores es el denominado “mecanismo de reversión”, con el que se obliga a las organizaciones de recicladores a quedarse con los residuos que según la Superintendencia exceden el máximo de material aprovechable.

“Esto no implica que no se reconozca el salario a los recicladores, sino que la actividad se debe remunerar por lo efectivamente aprovechado según las reglas vigentes y que no se queden recursos pagados por los usuarios en los intermediarios”, concluye la superintendente.



Movilidad colapsada

El plantón, que desde tempranas horas de la mañana se hizo presente en la carrera 18 con calle 84, se prolongó hasta altas horas de la noche, causando traumatismos en la movilidad en el sector de Los Héroes y en ambos sentidos de la autopista Norte.



Hasta el lugar de las manifestaciones arribaron gestores de la Personería de Bogotá y funcionarios de Movilidad, quienes por momentos lograron despejar la vía y permitir el tránsito en el sector.



Según los líderes de la protesta, el plantón continuará de manera indefinida, o hasta que la Superintendencia les ofrezca una solución viable.



