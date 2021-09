Continúa el plantón de recicladores frente a sede de la Superservicios

Cientos de recicladores continúan apostados frente a la sede de la Superintendencia de Servicios Públicos en la carrera 18 con calle 84 exigiendo la derogación de resolución 46075, documento que contempla el aplazamiento en los reportes que indican el número de toneladas de material recogido por los recicladores en el Sistema Único de Información, hasta que la entidad no compruebe que dichos residuos cumplen con las normas de aprovechamiento.

Los trabajadores, pertenecientes a varias cooperativas y organizaciones de reciclaje de la ciudad, pasaron la noche en el sector en carpas improvisadas, realizando ollas comunitarias y entonando arengas en contra de la resolución.​



Una de las exigencias de los manifestantes es poder reunirse con la Superintendente de Servicios Públicos y Domiciliarios, y que la funcionaria cumpla con el decreto 596 expedido por la Corte Constitucional y que ordena el pago a los recicladores por tonelada recogida y aprovechada.

Entre las dificultades que ha generado la expedición de la resolución, según los representantes del plantón, se encuentra el retraso en los pagos a los recicladores. Recordemos que este documento está vigente desde octubre de 2020 y que desde aquella fecha los trabajadores han emprendido una lucha para que el material entregado no se le aplique el “mecanismo de reversión”.



Según Natasha Avendaño García, Superintendente de Servicios Públicos, con esta resolución la entidad ha logrado reversar 68.000 toneladas de material que no cumple con los requisitos de aprovechamiento, equivalentes a cerca de $10.000 millones que los operadores privados no pagaron a la fiduciaria que genera los giros a las asociaciones de reciclaje, y que a la vez no se cobraron a los usuarios.

El material, que según Avendaño, no cumple los requisitos y por ende debe ser reversado, es el que proviene de la construcción, chatarra y residuos especiales como desechos hospitalarios. No obstante, la funcionaria afirma que “esto no implica que no se reconozca el salario a los recicladores, sino que la actividad se debe remunerar por lo efectivamente aprovechado según las reglas vigentes".

