Recibos del predial se empezaron a enviar a los mayores de 60 años

Desde mediados de abril, la Secretaría de Hacienda de Bogotá empezó a distribuir las facturas del impuesto predial correspondiente al año gravable de 2020. A los primeros que les empezaron a enviar los recibos es a los contribuyentes mayores de 60 años.

(Impuesto predial Bogotá 2021: Cómo consultar, bajar y pagarlo online)



A estos contribuyentes (los mayores de 60 años, quienes están entre los priorizados para la vacunación contra el covid-19), el recibo del impuesto se los empezaron a distribuir vía correo electrónico. Pero también les debe llegar próximamente en físico.



La idea es que quienes tienen acceso a medios electrónicos los puedan pagar de acuerdo con las fechas establecidas sin salir de sus casas. Pero quienes no tengan medios electrónicos o no tengan acceso a internet, los puedan pagar en cualquiera de las sedes bancarias que hay en la ciudad, excepto el Banco Agrario.



El resto ya puede ingresar a la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda, www.shd.gov.co, y pagar con el 10 por ciento de descuento.



La idea de la entidad es enviar en esta ocasión a todos los contribuyentes la factura a través de correo electrónico, siempre y cuando tenga registrado en la plataforma virtual un correo.



(Alcaldía de Bogotá corre dos meses el pago del predial)



Hay que tener en cuenta que la persona solamente podrá abrir el documento cuando digitalice el número de cédula.



Los contribuyentes que tiene registrados la Secretaría de Hacienda con correos electrónicos son más de 1'500.000, de los cuales 300.000 están inscritos en la oficina virtual de la entidad. A esta se puede acceder a través de la página web de la Secretaría.



Cabe recordar que el pago de impuesto predial este año fue aplazado para a partir del 15 de junio, de acuerdo con el Chip, que se encuentra arriba de la factura. Esto para quienes quieran el descuento del 10 por ciento.



(Todo sobre los alivios y plazos para el pago de impuestos en Bogotá)



En el caso de los contribuyentes que actualicen sus datos en la plataforma y autoricen el envío de la factura de manera virtual, tendrán un descuento adicional del 1 por ciento.



Los propietarios de predios tanto residenciales como no residenciales que deseen pagar por cuotas, deben declarar a más tardar el 31 de mayo próximo. Y el primer pago es en junio.



Lo mismo para los propietarios de predios no residenciales que se hayan visto afectados por la emergencia del covid-19 en el 2020 (sistema de pago alternativo por cuotas) y quieran cumplir con esta obligación en cuatro cuotas entre febrero y agosto de 2022.



(A quiénes les quedará congelado el predial y a quiénes les subirá)



"Qué tiene que hacer el propietario del predio, presentar la declaración a más tardar el 31 de mayo de 2021. Tiene que acogerse al sistema de pago por cuotas covid. “No tiene que demostrar absolutamente nada”, dijo el secretario Juan Mauricio Ramírez.



Orlando Valbuena, director de Impuestos de Bogotá, explicó que la plataforma virtual de la Secretaría de Hacienda permite realizar todos los trámites de impuestos de manera fácil (declarar, bajar las facturas y pagar, entre otros procesos), incluso para aquellos que aún no están inscritos y no han creado usuario ni contraseña.



Redacción Bogotá