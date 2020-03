Recibí una ETB en cuidados intensivos II / Opinión

El sábado 14 de marzo, Saúl Kattan, gerente de ETB en la alcaldía de Petro, publicó un artículo en este diario en el que arguye haber recibido una empresa en cuidados intensivos en 2012 que volvió más rentable en 2015, gracias a gastar $2,3 billones de pesos en inversiones.

Su evidencia es haber enterrado fibra óptica en las calles de Bogotá frente a 1,25 millones de hogares bogotanos, conectar a 110 mil de ellos a internet y 70 mil a televisión digital y alcanzar 400 mil clientes con móviles.



También se ufana de haber dejado el data center más moderno del país construido en 60%. Para demostrar la mejora de la empresa, menciona que entre octubre de 2013 y diciembre de 2015 el precio de la acción de ETB creció 60% y que pagó $531 mil millones de dividendos a la ciudad.



Es importante saber que la Superintendencia Financiera multó al Sr. Kattan por ocultarle información a los inversionistas de ETB, pues en septiembre de 2015 se inventó intereses a favor de ETB en un viejísimo pleito con Claro, que hoy aún no ha concluido. Su junta directiva y el revisor fiscal le ordenaron reversar esas utilidades inventadas, pero lo ocultó hasta abandonar su puesto.



La lista de supuestos triunfos contiene imprecisiones que soportan grandes falacias. Tratemos algunas de las más protuberantes:



Falacia #1: Grandes inversiones hacen a una empresa grande. Entre 2012 y 2015, la inversión anual se cuadruplicó y el gasto operativo creció 50%, hasta sumar gastos de $1,9 billones en 2015 que superaron ampliamente los ingresos de $1,46 billones, generando un déficit insostenible en el flujo de caja operacional. Las inversiones hechas imprudentemente no generaron los ingresos esperados y pusieron a la empresa en riesgo de desaparecer.



Falacia # 2: 1,25 millones de hogares pasados con fibra óptica hacen a ETB y a Bogotá más competitivas. En 2015, solo se habían conectado a internet de fibra 108 mil de los 909 mil clientes proyectados, 8% de la capacidad instalada. En TV el resultado fue peor: solo se conectaron 54 mil de 455 mil clientes proyectados, 4% de la capacidad.



Este fracaso en alcanzar sus propias proyecciones explica en buena parte el déficit operacional que hacía a la empresa inviable. Los resultados previstos por los artistas de las hojas de cálculo no se materializaron y no se frenaron los proyectos faraónicos no rentables a tiempo.



Falacia # 3: El precio de la acción de ETB en bolsa refleja su valor y la gestión gerencial. Una minúscula cantidad de acciones de ETB se puede transar en bolsa; 11,6% en manos privadas. En el lapso de supuesto buen desempeño el máximo transado en un día fue 0,3% del total de acciones, una cantidad insignificante que no permite formar precios. Analizando el período completo del Sr. Kattan (2012-2015), no ese período arbitrario en 2013-2015 que menciona, se llega a otras conclusiones. La acción empezó en $477 y descendió a $388 en octubre de 2013.



Posteriormente tuvo una subida transitoria por la promesa de un dividendo extraordinario (en realidad, una descapitalización) de $404 mil millones en noviembre de 2015, después del cual la acción cayó a $486, prácticamente el mismo valor de cuatro años antes.



De noviembre en adelante, las acciones respondieron más al electo alcalde Peñalosa, que al gerente saliente. La decisión de vender ETB impulsó su acción hasta un máximo de $655 en 2017, para descolgarse después de suspenderse la venta en julio de ese año.



Bajo la teoría del Sr. Kattan de que el valor de ETB se mide por el precio en bolsa de su acción, y esta logró su nivel máximo durante el proceso de venta, vender sería la mejor manera de crear valor. Eso explicaría los estudios que contrató subrepticiamente en 2015 para conseguir un socio estratégico o comprador de ETB y ahora omite convenientemente mencionar. La discusión de si vender la empresa y cuándo es mucho más compleja que esto y requiere un análisis profundo.



Falacia # 4. El data center más moderno del país, casi terminado. Al empezar 2016, la compañía brasilera encargada de su construcción abandonó la obra sin terminar, dejando deudas con proveedores. Un concepto de la respetada asociación de ingenieros ACIEM mostró que estaba mal diseñada y era estructuralmente insegura. }



La obra había empezado sin licencia y violaba las normas distritales, además existen indicios de corrupción que investiga la Fiscalía. Este verdadero elefante blanco no tenía posibilidad de obtener la certificación de calidad que poseen muchos competidores. Ver reportaje de El Tiempo.



Falacia # 5. Recibieron una empresa en cuidados intensivos y la entregaron eficiente, rentable y competitiva. En 2011 ETB era una empresa madura y estancada, pero muy rentable que generaba $756 mil millones de EBITDA (utilidad operativa), un robusto margen de 53%, como pocas empresas. Su flujo operacional (ingreso – gasto total) era superavitario en $477 mil millones. En 2015, al final de su administración, el EBITDA cayó a $403 mil millones y el margen a 28%.



El superávit operacional se convirtió en un déficit insostenible de $433 mil millones. Para completar este panorama, su administración dejó cuentas por pagar en 2016 muy superiores a la caja entregada; es decir, la crisis de iliquidez era inminente. Y todos los proyectos nuevos arrojaban cuantiosas pérdidas frente a sus casos de negocio.



Hay más falacias en el artículo de marras, pero este espacio es limitado. Con el equipo de la siguiente administración logramos, gracias a una austeridad extrema, estabilizar a ETB en 2016-2017, para luego reactivarla y expandirla en 2018-2019. El déficit operacional que dejó el Sr. Kattan se transformó en un superávit de más de $200 mil millones en cada uno de los 3 últimos años.



El EBITDA se incrementó considerablemente, superando $530 mil millones en los últimos 3 años y la empresa generó utilidades netas en 2018 y 2019. Estos resultados han sido ampliamente reseñados por este medio y otros; estamos prestos a debatirlos en los foros apropiados.



Jorge Castellanos

Expresidente de ETB