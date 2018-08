‘No a la capucha y no a la violencia’: rectora de la U. Nacional

La entrada sur de la Universidad Nacional –calle 26–, que el miércoles pasado fue escenario de enfrentamientos por más de cuatro horas entre encapuchados y miembros del escuadrón antidisturbios de la Policía, se transformó ayer en un espacio simbólico en contra de esos actos violentos.

Con velas, estudiantes, docentes, directivas, líderes estudiantiles, académicos y ciudadanos en general abrazaron la universidad para protegerla. Al unísono pidieron diálogo y debate de ideas desde los diferentes puntos de vista, independiente de su filiación ideológica, al tiempo que exigieron que no se utilice ese campus como escenario de batalla.



“No a la capucha y no a la violencia” fue la frase con la que la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, acompañó la jornada.



Más de 100 personas se congregaron desde las 6 de la tarde en ese sitio para sentar su voz en contra del uso de papas explosivas, piedras, palos, gases lacrimógenos y todo tipo de insultos, que el miércoles afectaron por lo menos a 30.000 pasajeros de TransMilenio y a quienes se desplazaban en carros particulares y buses del SITP.



Los estudiantes rechazaron la violencia y aseguraron que no representan el grueso de la comunidad universitaria. “Pienso que los salvajes o las personas que ayer (miércoles) intentaron manifestarse con violencia no representaban a todos”, dijo Nicolás Pineda, de ingeniería.

“Esa es una invitación a cerrar la universidad”, comentó la exprofesora de alemán Myriam Prieto al referirse a la violencia que ejercieron los hombres encapuchados.



“La universidad es un espacio en el que debemos estar abiertos a todas las corrientes de pensamiento, al debate y a la aceptación de todas las posturas ideológicas, pero no es un espacio para la guerra ni para la violencia” afirmó a su turno el vicerrector, Pablo Abril.



“Hago un llamado para que apoyen a la dirección de la universidad y a los estudiantes con el fin de evitar que nuestro campus sea escenario de violencia. A los que se arman los invito a que dialoguemos, a que nos expresemos de forma diferente; que no es necesario armarse para ser escuchado”, dijo Montoya.



Por su parte, el antropólogo y docente de esa institución Fabián Sanabria dijo que la universidad es una embajada de paz, conocimiento y análisis político. “Jamás queremos resolver conflictos por vías violentas. La universidad no admite estigmatización alguna. Queremos pedirle al Gobierno, desde nuestra perspectiva académica y política, que ese empeño por el futuro y por la paz se siga. Que no sea Colombia un encuentro con una crónica de muerte anunciada, que no sea un retroceso de los años que vamos a vivir”.



De otro lado, Jennifer Pedraza, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional, escribió en su cuenta de Twitter: “Rechazo el uso de la violencia en el campus, cualquiera sea su procedencia, para tramitar las diferencias sobre asuntos políticos, económicos o sociales”. Dijo que los estudiantes, y particularmente ella, defienden que en la universidad sí se puedan expresar todas las ideas.



