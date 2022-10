Desde el Instituto Nacional para Ciegos-INCI, rechazaron lo ocurrido en la mañana de este lunes 24 de octubre, donde un profesor ciego fue asaltado, perdiendo su material de trabajo en Engativá.



Todo ocurrió cuando Carlos David Ceballos esperaba el SITP y solicitó ayuda para tomar el autobús, en este instante cinco hombres le hurtaron la billetera y el celular, una herramienta básica y necesaria para sus traslados, pues es el medio como logra ubicarse fácilmente en la ciudad.

"Seguimos trabajando por el apoyo de las autoridades para que este hecho contra nuestra población ciega no siga ocurriendo, la solución no está en no salir solos o tenerles miedo a las calles, somos personas con trabajos, sueños y compromisos por cumplir, no pedimos que nos acompañen todo el tiempo, pero sí que seamos empáticos en momentos de una ayuda al cruzar la calle, un desvío de algún hueco o apoyo en situaciones de peligro", dijo Carlos Parra Dussan, director del INCI.



Este acto de inconsciencia y falta de cultura ciudadana, es tan solo uno de los cientos de casos que diario viven en las calles las personas en condición de incapacidad no solo de la ciudad de Bogotá, sino de todo el territorio nacional. “La inseguridad es uno de los males que actualmente más afecta a nuestra sociedad”, dijo el director del INCI, Carlos Parra Dussan. “Hacemos un llamado a la tolerancia, apoyo y empatía frente a estos hechos que afectan la movilidad, desarrollo e inclusión de las personas ciegas”.

