Rechazan libertad para Paúl Naranjo por vencimiento de términos

Culminó la audiencia solicitada por el abogado defensor de Paúl Naranjo, Jhon Cadena en el juzgado 39 Penal Municipal Función Control de Garantías quien pedía la libertad de su defendido por vencimiento de términos desde la presentación del escrito de acusación.

El juez 39 penal municipal determinó que aún quedan 30 días para que se cumpla el vencimiento de términos y que, por esta razón, no es procedente otorgarle la libertad a Paúl Naranjo. Esta decisión se tomó luego de analizar la responsabilidad que tuvo cada una de las partes en las suspensiones de las audiencias.

Hay que recordar que Naranjo está implicado en la muerte de la joven Ana María Castro el 5 de marzo de 2020 porque fue él quien además de departir con ella en varios bares de la calle 116 en el norte de Bogotá era el dueño y quien conducía la camioneta en la que se vio con vida, por última vez, a la víctima.



Cadena siempre ha sostenido que su principal tesis es que la muerte de la joven se dio en un accidente de tránsito, y para eso le pide a la Fiscalía que ubique las dos camionetas que pasaron por el lugar de los hechos el día que la joven murió.

Intervención Jhon Cadena

El abogado de Paúl Naranjo, Jhon Cadena, dijo que solicitaba su libertad por términos vencidos. La ley estipula que trascurridos 120 días desde el escrito de acusación si no se da inicio a la audiencia del juicio eso es posible. “Ya han transcurrido 156 días. Se le acusa de feminicidio pero él iba conduciendo su camioneta y no pudo haberla lanzado del vehículo”. Dijo que tampoco se ha entregado material probatorio importante dentro del caso y que eso ha perjudicado la fluidez del proceso.

Agregó que han sido varios los aplazamientos por parte de la Fiscalía General de la Nación. “Ya son 138 días que ha estado privado de la libertad Paúl Naranjo. La juez, además, programó juicio para el 6 de septiembre de 2021. Los términos están claramente vencidos y para esa fecha más. Mi cliente tiene derecho de acceder a la libertad y a enfrentar su juicio en esta condición”.

Fiscal del caso dijo que no había vencimiento de términos

La fiscal dijo que el caso de la muerte de Ana María Castro es complejo y que se debe manejar un concepto de plazo razonable que contempla La Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tiene en cuenta elementos como: complejidad del asunto y la lealtad procesal.



En cuanto a la complejidad del asunto es claro que este caso no es fácil. La fiscal del dijo que se encontró el cuerpo de Ana María Castro sin serios indicios de qué era lo que había pasado y que esto obligó a una serie de actividades para esclarecer el hecho. “Aquí perdió la vida una mujer joven en condiciones extrañas”. Agregó que contra Paúl Naranjo nunca hubo una privación de libertad ilícita sino que, por el contrario, Paúl Naranjo debía estar recluido en una cárcel.



En cuanto a la lealtad procesal dijo que no se ha dado el vencimiento de los términos para pedir la libertad del acusado. “Las demoras no son atribuibles a la Fiscalía. Una de las audiencias no se realizó por aplazamiento de la defensa. En la nueva programada hubo una incapacidad médica del fiscal que ya se sale de nuestras manos”. Dijo que el 17 de junio de 2021 el fiscal del caso Carlos Gutiérrez fue notificado de un problema de salud visual que lo incapacitó por 23 días, lo cual es un motivó de fuerza mayor para aplazar la audiencia. Toda esta situación fue comunicada a las partes en su momento. “Si nos apegamos a esto y hacemos los descuentos correspondientes solo han pasado 90 días. No hay vencimiento de términos”. Agregó que no han sido dilaciones lo que ha terminado por aplazar las audiencias.

Ministerio Público

La representante del Ministerio Público señaló que el caso de la muerte de Ana María Castro es complejo y que hay que tener en cuenta el concepto de plazo razonable pero también que hubo aplazamientos atribuibles a la Fiscalía pero también a la defensa tanto de Paúl Naranjo como de Julián Ortegón. “No se debe decretar vencimiento de términos no se han completado los días, hay causales de fuerza mayor”.

Abogada de la familia de las víctimas

La abogada de las víctimas señaló que es necesario que se niegue la solicitud de libertad por vencimiento de términos a Paúl Naranjo porque habría falta de lealtad por parte de la defensa hacia el proceso. “Este no le ha pedido las pruebas necesarias a la Fiscalía a tiempo. Esa es su obligación. Además, solo han pasado 156 días pero hay que verificar en cabeza de quién está la contabilización de los términos. Hubo motivos de fuerza mayor, el fiscal atravesó por difíciles problemas de salud. No hay ninguna culpa de la administración de justicia pedimos que no se le dé libertad a Paúl Naranjo por vencimiento de términos”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Escríbanos a carmal@eltiempo.com