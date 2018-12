Juez rechaza demanda contra licitación de TransMilenio por la 7ª

El juzgado determinó que no se allegaron pruebas que acrediten que se hizo una reclamación previa a la demanda y tampoco se demostró de manera idónea “que exista un inminente peligro o un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos" por parte de la entidad.

Desde el 27 de noviembre del 2018, el juzgado 46 Administrativo del Circuito se negó a admitir una demanda de los dos senadores (de Cambio Radical y el Partido Conservador) porque no cumplía con los requisitos para ese tipo de procesos.



Los dos dirigentes aseguraban que existía un perjuicio irremediable porque la licitación para construir la troncal estaba en proceso y podría implicar la pérdida de 2,4 billones de pesos que cuesta esa obra.



El juzgado advirtió al no aceptar la demanda que los senadores no habían cumplido con el requisito de presentar su reclamación ante las entidades pertinentes, antes de entablar la demanda como exige la ley.



Los senadores corrigieron la demanda y señalaron que presentaron derechos de petición a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y a TransMilenio el 29 de noviembre de 2018.

Los demandantes reclamaban del juzgado la suspensión de la licitación para “evitar que el contrato se adjudique”, pues señalaban que se podrían producir “pérdidas económicas sin sentido” y hablaban de “amenaza de los derechos colectivos”.



En su demanda los senadores señalaban como riesgo que se adjudicara la licitación (está prevista para el 12 de febrero), lo que implica la existencia de "un inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable".



La decisión del juzgado señala que el proceso licitatorio empezó a estructurarse con suficiente antelación, y en la página de contratación pública Secop figura el cronograma para adelantar la licitación para la construcción de este proyecto, y el aviso de convocatoria se hizo desde el 22 de octubre del año 2018, por lo cual los senadores no podían solicitar una “medida cautelar prioritaria” para frenar la troncal, basados en la cercanía de la vacancia judicial.



La licitación de la obra de la troncal de TransMilenio por la carrera séptima está abierta y su adjudicación está programada para marzo del próximo año.



El proyecto, que según el Distrito reducirá viajes de 2 horas a 50 minutos, comprende una longitud de 20 kilómetros entre las calles 32 y 200, la reconstrucción de todos los andenes, la construcción de una ciclorruta entre las calles 100 y 200, y la inversión de más de 2,4 billones de pesos.

BOGOTÁ