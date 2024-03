Dolor por asesinato de animalista en Bogotá: la apedrearon por robarle la bicicleta

"Rechazamos el homicidio de nuestra compañera Claudia Ocampo", expresaron con dolor e indignación desde el Consejo de Protección y Bienestar Animal de la localidad de Santa Fe.



Las compañeras de la animalista Claudia Ocampo piden que se haga justicia por el asesinato de la mujer, quien era reconocida por rescatar y atender animales abandonados.

La recuerdan como una persona cuidadora, madre y biciusuaria, quien acogía felinos "abandonados, enfermos, rechazados y víctimas de la violencia implacable de seres humanos".

Se por la estación Tercer Milenio cuando fue abordada por personas que le robaron su bicicleta FACEBOOK

TWITTER

Ana Estíbaliz Gómez, líder y representante de las mujeres en la localidad de Santa Fe, explicó que la muerte de Claudia ocurrió tras recibir una herida mortal en la cabeza en medio de un hurto el pasado lunes, 26 de febrero.



"Nuestra compañera se encontraba transitando por la estación Tercer Milenio cuando fue abordada por personas que le robaron su bicicleta y la hirieron en su cabeza gravemente", explicó Ana Estíbaliz en un video que es difundido en redes sociales.



Se sabe que en ese momento Claudia estaba en compañía de su esposo, quien la llevó al hospital de urgencia para que fuera atendida por la lesión ocasionada por una piedra y que preocupaba por la cantidad de sangre que presentaba.



Sin embargo, la animalista no alcanzó a ser intervenida quirúrgicamente y murió en el centro médico.



(Lea también: Susto aéreo para Karol G: reportan que su avión tuvo que aterrizar de emergencia).

Asesinaron a nuestra compañera

Claudia!

Habitante del barrio las cruces acogía felinos abandonados, enfermos, rechazados, víctimas de la violencia implacable de seres humanos. Les daba hogar, cuidado y dedicación. @AlcaldiaSantaFe @FiscaliaCol @CarlosFGalan @PoliciaBogota pic.twitter.com/SbnM3scjsf — Ana Estíbaliz Gómez (@AnaEstbalizGme1) February 28, 2024

Además de denunciar este hecho de violencia, compañeras como Constanza Díaz, activista de la localidad, expresaron su preocupación por la seguridad de las mujeres en Bogotá.



"Que esta situación que hemos vivido con nuestra compañera Claudia no se repita", dijo Díaz.



Por otro lado, también se mencionó el hecho de que los animales que estaban a su cargo y siendo atendidos por ella podrían quedar desprotegidos.



"Hacemos un llamado a la solidaridad, a la sororidad, para poder acompañar a esta familia y a estos animales, porque nos abemos cuál va a ser el futuro", añadió.



Por su parte, la senadora Andrea Padilla también se pronunció en rechazo del asesinato de Claudia Ocampo, manifestando que la familia de la animalista no ha recibido una atención diligente por parte de las entidades distritales.



(Le puede interesar: Mujer denuncia robo en plena entrada de centro comercial de Bogotá: 'No soy la única').

Mataron a Claudia Ocampo: una #ProteccionistaDeCorazón que rescataba gaticos en la localidad Santafe, Bogotá. La mataron de una pedrada en la cabeza por robarle la bicicleta. Sres @GobiernoBTA @PoliciaBogota @FiscaliaCol : No hubo atención diligente por parte de ninguna entidad y… pic.twitter.com/ACP2Dg2oba — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) February 29, 2024

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también: