Recaudo Bogotá espera iniciar negociación con TransMilenio

Tras 5 años de negociaciones para refinanciar una deuda por 100 millones de dólares en créditos que obtuvo Recaudo Bogotá entre el año 2011 y 2012, logró celebrar un acuerdo que le permite seguir operando y no irse a liquidación.

Recaudo Bogotá es la empresa privada que tiene a cargo la concesión del recaudo y control de la flota de buses de TransMilenio y Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) desde el año 2011.



Luis Guillermo Vélez, vocero de Recaudo Bogotá, explicó que el concesionario había adquiridos créditos con tres bancos internacionales por 100 millones de dólares para poder montar un sistema de 13.000 buses, entre los que estaban los componentes troncal (TransMilenio) y Zonal (Sitp).



"Pero después de varios años de funcionamiento, el sistema solo ha logrado operar entre 6. 000 y 7.000 buses, lo que ha impactado los ingresos de la empresa", aseguró Vélez.



Por esa razón, agregó, la empresa "no tuvo la capacidad para pagar sus obligaciones como se habían contratado originalmente”.



De acuerdo con el vocero de Recaudo Bogotá, durante 5 años los controladores chilenos de la empresa estuvieron negociando la refinanciación de la deuda, pero solo hasta ahora lograron un acuerdo.



Este acuerdo le permite a la compañía seguir operando en el corto plazo. Sin embargo, según Vélez, esto no es suficiente y por eso debe entrar en un proceso de negociación con la Empresa TransMilenio y la Alcaldía.



De hecho, la empresa espera iniciar una negociación para que nuevamente se establezca un equilibrio que le permita la sostenibilidad de mediano y largo plazo de todo el sistema y, en particular, del sistema de recaudo que ha funcionado en Transmilenio.



Según el vocero de Recaudo, en el acuerdo "todo el mundo pone un poco de sacrificio" , los accionistas, los socios y los bancos”.



“El acuerdo con los bancos quiere decir que la compañía no se va a liquidación y se mantiene el sistema de recaudo de Transmilenio, que es muy importante porque la compañía emplea de manera directa a 2.500 personas, entonces se salva el empleo de esas personas”, aseguró Vélez.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET