Restaurantes en Bogotá podrán abrir de jueves a domingo

La alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció este lunes que la capital del país empezará desde este jueves un proceso de reapertura de actividades que funcionarán unas de lunes a jueves, y otras de jueves a domingo.



López explicó el modelo de ‘Nueva Realidad’ que operará en la ciudad desde septiembre hasta diciembre. La mandataria explicó que este modelo de “cuatro por cuatro” fue resultado de un estudio entre expertos de la salud, epidemiólogos y economistas, entre otros.



De lunes a jueves podrán operar construcción, manufactura y comercio al por mayor. Mientras que de jueves a domingo se llevarán a cabo las actividades con mayor interacción entre personas como comercio al detal, peluquerías, papelerías, restaurantes, entre otros, sin límite de horario.

Habrá espacio para las actividades de comercio al por menor y servicios en contacto con público. En este turno también se retomarán actividades sociales, culturales, deportivas al aire libre, la ciclovía, los parques y los senderos. Además, los gastrobares y restaurantes no tendrán restricción para vender licor.



En cuanto a los restaurantes, uno de los sectores más golpeados durante la pandemia y las cuarentenas efectuadas, tendrán que ubicar sus mesas a 2 metros de distancia una de otra, con un máximo de 25 % de aforo interno o capacidad y se habilitarán calles, andenes y plazoletas para que puedan operar, y si quieren mayor aforo podrán aplicar para operar en el piloto Bogotá a cielo abierto, con previa inscripción.



Hay que recordar que estos podrán operar de manera ilimitada de jueves a domingo. No habrá restricción a la venta de licor pero la alcaldesa pidió conciencia para ingerir licor con el fin de mantener el autocuidado.

“Tenemos que aprender a socializar y trabajar con cuidado, además planear un regreso gradual y muy cuidadoso a los colegios, siempre de común acuerdo con los padres de familia y maestros. Queremos cuidar la salud física de todos los ciudadanos, pero también la mental y a eso le apuesta nuestro modelo de nueva realidad. Todas las actividades tienen un costo epidemiológico por esto debemos cuidarnos”, señaló la alcaldesa, Claudia López.



Los hoteles, por su parte, podrán operar con un aforo máximo de 30 % en las zonas comunes. Restaurantes de hotel o salones de hoteles y zonas comunes de hoteles, podrá tener más de 35 % de aforo.



La mandataria indicó que, por el momento, las piscinas, los casinos, teatros, cines, parques temáticos, grandes espectáculos, bares, discotecas, e iglesias no podrán funcionar en recinto cerrado.



Bogotá, en la actualidad, tiene una ocupación de Unidades de Cuidados intensivos (UCI) del 77 %. A la fecha, de 1.811 camas dispuestas para la atención, hay 726 ocupadas por pacientes con covid y 680 por casos probables.



