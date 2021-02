‘Bogotá a cielo abierto’ se vuelve permanente

‘Bogotá a cielo abierto’ llegó para quedarse. Después de unos días de receso en enero, por causa de las nuevas cuarentenas por el segundo pico de contagio, esta estrategia de reactivación económica volvió a establecerse y con ello el anuncio de la Administración Distrital de que será permanente.



El reto es cómo lograr que el espacio público sea compartido tanto por el comercio formal como por el informal. El más claro ejemplo es el de Usaquén, donde conviven muchos negocios –en áreas que antes eran vehiculares o peatonales– y unos 900 informales.



(La también: ‘Detalles que salvan’: tres ‘tips’ de cuidado luego del segundo pico)

‘Bogotá a cielo abierto’ nació como estrategia para reactivar los sectores de restaurantes, cafeterías, gastrobares, hoteles, turismo, grandes espectáculos, gimnasios y artes escénicas, que tenían altos niveles de interacción y que fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir por culpa de la pandemia.



Por ahora, mientras se revisan los temas de uso del espacio público y de compensación a la ciudad, el modelo seguirá tal y como ha funcionando desde agosto del año pasado, cuando se adoptó en la capital del país.



Carolina Durán, secretaría de Desarrollo Económico, dice que “es tan difícil el momento que se está viviendo en el mundo que este tipo de estrategias dan algo de esperanza y alegría. Pero estar al aire libre en el espacio extenso –llámense parqueadero, calle o andén– permite menores aglomeraciones. Es una estrategia bonita que debe permanecer en el tiempo”, indica.



La funcionaria destaca que ‘Bogotá a cielo abierto’ opera en 50 zonas, con 10.000 unidades productivas vinculadas, y ha permitido reactivar 200.000 empleos, en particular en mujeres y jóvenes, que son los más demandados por dichos sectores económicos, que fueron los más golpeados con la pandemia.



No obstante, Durán es consciente de que con esa decisión se vienen ahora una serie de debates en el Distrito. Espera tener la propuesta en marzo y que, tras una etapa de socialización, en junio o julio se esté aplicando.



(Este fin de semana habrá Bogotá a Cielo Abierto 2.0)

Una de las discusiones que se deben dar es el aprovechamiento del espacio público, que en la ciudad no está permitido. “Claramente la revisión y la modificación de la norma es lo más importante”, señala la Secretaria, quien, no obstante, cree que esa decisión no tendría que pasar por el Concejo.



Pero si finalmente debe cumplir ese trámite, dice sentirse tranquila porque el año pasado 40 de 45 cabildantes firmaron una comunicación de apoyo al programa.



El otro aspecto que deberá resolverse es la sostenibilidad operativa y financiera del modelo. En el primer caso, la experiencia del año pasado con los gerentes de zona, que son comerciantes que ad honorem lideran el proceso de organización y de cumplimiento de los reglamentos de uso y mantenimiento del espacio público, horarios, distanciamiento y aglomeración.



“El gerente de zona tiene el compromiso de promover la iniciativa y asegurar que todos los que quieran pertenecer, entre informales e informales, cumplen las reglas de juego. El gerente nos ayuda a que se mantenga la unidad visual en el tema de urbanismo táctico, nos comenta los problemas que tienen”, dice Durán, quien destaca que la mayoría de esas personas son mujeres comerciantes y que residen en esas zonas.



(Además lea: Los sitios donde estarán los tanques para abastecerse de agua)

Dichos gerentes tienen, también, el compromiso de garantizar el principio de equidad, es decir, que tanto comerciantes formales como informales tengan cupo en las áreas públicas. Cita como ejemplo lo logrado en Usaquén, donde la gerente distribuyó el espacio, de acuerdo con el perfil, a los restaurantes y a los artesanos y a los que se ubicaban en los andenes. Así se pasó de 100 informales organizados a 900.



Y en lo referente a sostenibilidad financiera, que es otro asunto por resolver, más aún cuando ha sido gratuito para los comerciantes, se quiere establecer un modelo mixto, donde no se cobra por el espacio público, pero sí hay una contraprestación.



En ese caso sería garantizando el principio de equidad, mantener las zonas verdes, el urbanismo táctico, la organización de los espacios, la seguridad, la iluminación y que se cumplan las medidas de bioseguridad y aforos.



“Hay una fórmula que estamos revisando y desarrollando, y que se va a consultar con la gente y a socializar”, dice la secretaria, quien, sin embargo, advierte que este es otro debate que se debe dar.



Y, aunque aún está a nivel de propuesta, existe la posibilidad de tener conectividad wifi a cambio de datos de los formales e informales que haga parte de la estrategia.



Durán asegura que la información que puede proveer ‘Bogotá a cielo abierto’, a través de zonas de wifi gratuito, es un recurso valioso para la toma de decisiones de política pública.

​

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24

Para seguir leyendo:

- Juez envió a Paúl Naranjo a prisión por muerte de Ana María Castro



- Estas son las fechas en las que llegarán nuevos policías a Bogotá