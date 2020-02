De la Espriella aplaude la libertad de hombre que mató tres asaltantes

Tras declararse la libertad del hombre que mató la noche de este jueves a tres supuestos asaltantes en el puente peatonal de la calle 121 con carrera 9.ª en el barrio Santa Bárbara, de la localidad de Usaquén; el abogado Abelardo de la Espriella se mostró de acuerdo con la decisión.

El hombre, quien es un reconocido médico de la ciudad, se entregó ante las autoridades con un salvoconducto de su arma -con la que hirió de muerte a los tres presuntos ladrones- y rindió una indagatoria a la Fiscalía, la cual decidió liberarlo.



(Amplíe la información: Hombre que les disparó a presuntos asaltantes quedó en libertad)



Sobre lo sucedido, varios abogados penalistas han opinado. Sin embargo, llamó la atención el tuit de De la Espriella quien trinó con la frase: "Aplausos de pie para el patriota que le dio de baja a estos tres bandidos". Además, lo trinó con la foto de los tres cadáveres tirados el piso del puente peatonal.



EL TIEMPO no publicará la foto que utilizó De la Espriella por respeto a sus lectores, pero sí escribirá la opinión completa del abogado, la cual fue: "Aplausos de pie para el patriota que le dio de baja a estos tres bandidos. Ahora que no salgan a decir algunos, que se trata de mansas palomas. Y para que no incurran en más majaderías, sepan y entiendan que claramente operó la Legítima Defensa. Fin del comunicado".

Aceptar una tesis como esta es un error común, conduce a que el ciudadano tenga que andar con armas FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, otros abogados penalista han dado sus opiniones al respecto de quienes ven como positiva la libertad del médico.



Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalista de Colombia, no se mostró de acuerdo con la decisión de la Fiscalía. En su cuenta de Twitter -con la misma foto de De la Espriella, aunque no publicada por él- dijo: "Aceptar una tesis como esta es un error común, conduce a que el ciudadano tenga que andar con armas, cuchillos y entrenamiento en defensa personal para poderse defender".



(Le recomendamos: ¿Aplica la legítima defensa en el caso de hombre que mató a tres?)



Mientras la gente sigue opinando en sus redes sociales, aún no se conocen detalles de quién fue la persona que asesinó a los tres presuntos ladrones. Lo que sí revelaron las autoridades es que las tres personas que murieron tenían antecedentes penales.

ELTIEMPO.COM