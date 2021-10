Gremios de motociclistas reaccionan a restricción al parrillero en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio la orden de restringir el parrillero en moto durante este fin de semana de Hallowen. De acuerdo con la mandataria, esto se hace por motivos de seguridad.



"Es un poco para mitigar los riesgos de inseguridad, en particular de hurto, y procurar proteger y cuidar mejor a la ciudadanía", aseguró la alcaldesa.



La medida aplica para parrilleros mayores de 14 años de edad y aplicará entre las 6:00 p. m. del viernes 29 de octubre y las 11:59 p.m. del lunes 1 de noviembre.

Aunque algunos ciudadanos celebraron la decisión, el gremio de los moteros no estuvo de acuerdo con la estrategia.



"Nosotros como motociclistas nos vemos afectados por estas medidas debido a que se está afectando un medio de movilidad, no a la delincuencia. Estamos de acuerdo en que hay que combatir la delincuencia y que estas son medidas que alegrarán a la ciudadanía, pero que afectan a muchos compañeros que se mueven en motocicleta", le dijo Miguel Forero, presidente de SOSMotoCultura, a CityTv.

Otros, por su parte, consideran que la medida pudo haber sido más sectorizada. "Me parece prudente, el problema es que hay personas que no tienen la moto solo para divertirse, sino que viven de ella. No es ni buena, ni mala idea, es decir, entiendo la necesidad , la cuestión es que activa un sector económico pero afecta a otro. Hubiera preferido algo más sectorizado o por horarios, por ejemplo desde las seis de la tarde para que las personas que usan su moto para trabajar pudieran pensar en un plan b", aseguró Andrés Mendoza, líder del gremio de las motos en Bogotá y de 360 Motor Sport.



A su vez, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos y analista de temas de Bogotá, cuestionó la efectividad de la medida en términos de seguridad. "Prohibir el parrillero no tendrá mayor impacto en la reducción del hurto a personas. En 7 de cada 10 hurtos perpetrados en vía pública, el agresor se movilizaba a pie", aseguró.

🚫Prohibir el parrillero no tendrá mayor impacto en la reducción del hurto a personas. En 7 de cada 10 hurtos perpetrados en vía pública, el agresor se movilizaba a pie. @soypuentes pic.twitter.com/9rgCDSE8Fd — Omar Oróstegui R (@OmarOrostegui) October 28, 2021

Excepciones a la restricción del parrillero en moto

La Alcaldía, sin embargo, indicó que la restricción tendrá algunas excepciones:



- Los vehículos automotores tipo motocicleta pertenecientes a la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Policía Judicial, autoridades de tránsito y transporte, organismos de emergencia y socorro, prevención y salud y gestores de diálogo social y gestores de convivencia.



- Los vehículos automotores tipo motocicleta de escoltas de funcionarios del orden nacional, departamental, distrital y municipal debidamente identificados.



- Los vehículos automotores tipo motocicleta utilizados por personal de seguridad privada que se encuentren en ejercicio de sus funciones, cuyos ocupantes deberán portar las correspondientes identificaciones oficiales que incluyen carné y uniforme establecido oficialmente por la empresa, además de la autorización vigente de la Superintendencia de Vigilancia Privada.



- Los vehículos automotores tipo motocicleta que estén registrados como vehículos para transporte de personas en condición de discapacidad de conformidad con lo previsto en la Resolución No. 4575 de 2013 del Ministerio de Transporte.



- Los vehículos automotores tipo motocicleta que estén registrados como vehículos de enseñanza.



- Los vehículos automotores tipo motocicleta utilizados por personas que prestan servicios para personas jurídicas que tienen por finalidad brindar asistencia de ‘conductor elegido’, debidamente registrados ante las respectivas empresas, de tal forma que sea posible corroborar su identificación.

