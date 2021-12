El anuncio de EL TIEMPO de que la alcaldesa Claudia López se decidió por expedir por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que radicó en el Concejo de Bogotá el 10 de septiembre pasado, generó este miércoles una serie de reacciones en diferentes sectores de la ciudad.

La mandataria notificará de su decisión al consejo de gobierno, que fue citado para este miércoles al mediodía. Allí explicará los motivos jurídicos y políticos que tuvo en cuenta y los riesgos de que la norma sea demandada.



Ante la noticia, Alejandro Callejas, presidente de Camacol Bogotá Cundinamarca y quien estuvo muy activo en las discusiones con la Alcaldía sobre el proyecto de Plan, señaló en su cuenta de Twitter: “el 29 de diciembre, por la puerta de atrás, se va a decretar un POT en el que hay plena conciencia (que) está mal hecho. Tiene errores graves que producirán efectos muy negativos. Todos a una voz pedimos sensatez. Hacerlo bien. Alcaldesa NO lo haga así, Bogotá no se merece tal improvisación”.



Así mismo el urbanista y docente universitario Mario Noriega aseguró: “Pues nadie se atrevió a explicarle el error tan grande que es esa decisión. O hay intereses demasiado grandes detrás de todo esto… y ella cree que a pesar del riesgo se beneficia su campaña…”



Y agregó: “Lo más curioso es que en vez de consultar urbanistas y técnicos se apoye solamente en abogados”.

La concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde) sumó su voz de rechazo señalando. Bastidas afirmó que “la arrogancia es pésima consejera y en eso @ClaudiaLopez es especialista, ciega, sorda y mida frnete a las voces de las voces de la ciudad comunidades, concejales, gremios y todos los que le decimos #NoAlPOTxDecreto”.



El también concejal y presidente entrante del cabildo distrital, Samir Abisambra (Liberal), reiteró su pedido de que no el Plan no sea expedido por decreto. "Le seguimos insistiendo a la Alcaldesa @ClaudiaLopez que no expida el #POT por decreto, existen errores, preocupa que a futuro tengamos que sacar una cantidad innumerable de decretos modificándolos para ajustar lo que será la ruta de navegación de los próximos 12 años de Bogotá".



Por su parte, el analista Omar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, recordó que él había vaticinado que el POT iba a ser expedido por decreto y señaló: “Lo iba hacer cuando terminara el año. Es el mejor momento porque todo el mundo está pensando en otras cosas y nadie le presta mayor atención a los medios”.



