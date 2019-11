Cinco claves que llevaron a que naufragara el POT de Peñalosa

Son varias las lecciones que deja el hundimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que fue votado el sábado anterior en la comisión del Plan del Concejo de Bogotá: 8 votos a favor de la ponencia negativa y 5 en contra.

Los consultados coinciden en afirmar que uno de los mayores impactos negativos fue que se discutió en medio de una campaña electoral como la que acaba de pasar.



Según Ómar Oróstegui Restrepo, director del programa Bogotá Cómo Vamos, “más allá de las razones que tuvieron los concejales de la comisión del Plan para negar el proyecto de acuerdo, al final hay que reflexionar sobre los tiempos técnicos y políticos de un proyecto en el que convergen muchos intereses, los procesos de negociación y concertación con diferentes actores y comunidades, y la visión de ciudad-región en el mediano plazo”.



El secretario de Planeación, Andrés Ortiz, dijo que la politización en las calles diciéndoles a las comunidades cosas que no eran ciertas los afectó. Así las cosas, lo primero que se evidencia es que no es conveniente volver a presentar una iniciativa de este tamaño en elecciones.

Hay que reflexionar sobre los tiempos técnicos y políticos de un proyecto en el que convergen muchos intereses FACEBOOK

TWITTER

Se trata de 555 artículos que buscaban, entre otras cosas, según el espíritu del documento, habilitar suelo para VIS, tener ciudad multiusos para evitar que los ciudadanos se desplazaran en carro particular, integrar la estructura ambiental al sistema de espacio público, y lograr una ciudad compacta y densa para una mejor calidad de vida para los bogotanos.

Ese fue precisamente el otro escaño que no logró sortear el POT: la carrera contrarreloj. Para los opositores fue extemporáneo, no hubo posibilidad de analizarlo y debatirlo a fondo, comoquiera que tenía miles de anexos. Además, el concejo solo tiene 90 días para decidir.



A esto se suma que algunos expertos que se opusieron a este Plan consideraron que la Administración Distrital no tuvo en cuenta el censo final del Dane para sustentar el tema de la habilitación de tierra para vivienda, tema que la administración Peñalosa explicó en varias oportunidades.

(Le puede interesar: ‘Al hundirse el POT, los bogotanos perdimos una oportunidad única’)

Carrera contra el tiempo

Uno de los argumentos que se dijo durante el debate a la revisión del Plan de Ordenamiento es que se presentó de forma extemporánea, es decir, por fuera de los plazos establecidos. Para los opositores se debió haber hecho en el primer año de gobierno de Peñalosa.



Para la Administración Distrital ese tema es más complejo de lo que se cree y toma mucho tiempo. Aclara Planeación Distrital que fueron 4 años de trabajo técnico haciendo el diagnóstico, la preparación, la formulación de la propuesta, la participación ciudadana, la presentación al Consejo Territorial de Planeación Distrital, más el tiempo que se requiere para la aprobación de la Corporación Autónoma Regional (CAR) en lo rural y de la Secretaría de Ambiente en lo urbano.

Este POT había logrado la concertación ambiental con la CAR y la Secretaría de Ambiente. Se hundió en el Concejo. Foto: Archivo particular

Choque en la movilidad

En plena campaña electoral se dijo a los electores y a los concejales que debatían el proyecto que el POT traía 15 troncales nuevas de TransMilenio y que ese era el fundamento de la movilidad. De hecho, expertos en el tema, como María Mercedes Maldonado, advirtieron que en el nuevo POT había un dominio de la movilidad sobre la base de un sistema con buses.



El secretario de Planeación, Andrés Ortiz, explicó que eso no era cierto, que el POT traía varias líneas de transporte masivo como el metro, tranvía, TransMilenio, mencionó el uso de la bicicleta y de la patineta.



Y se refirió a la importancia de la reducción de los viajes metropolitanos, que era la base de este modelo de ciudad, incluidos nueve cables aéreos y la segunda línea del metro.

Censo: más o menos Vivienda

Un concepto negativo del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) afirma que hubo una “sobredimensión poblacional que justifica la expansión” y que la renovación urbana y el cambio de uso del suelo “no consulta con el morador del territorio lo que genera especulación inmobiliaria, expulsión del territorio a través de la figura de expropiación”.

El reto del nuevo POT es que esas 56.000 viviendas se produzcan de manera formal FACEBOOK

TWITTER

Según cifras oficiales, el déficit de vivienda es de 56.000 por año. El sector formal construye 37.000 en ese tiempo, mientras que la vivienda informal -casas de dos pisos que pasan a tener cinco o seis- es de 19.500 anuales.



“El reto del nuevo POT es que esas 56.000 viviendas se produzcan de manera formal, con un urbanismo de calidad, y evite la expulsión de gente a la sabana”.

El impacto de los polígonos

Fue quizá uno de los temas más polémicos a lo largo de la discusión y que obligó a los ciudadanos a poner su mirada sobre el ordenamiento territorial.



En los polígonos de alto impacto clase A, como Chapinero, 1.ª de Mayo, Restrepo y Venecia, se permitían comercios de licor, moteles, reciclaje y talleres de vehículos. Los de tipo B serían como el Parque de la 93, la Zona T, Galerías, Modelia, Bosa Central y calle 116 con 19A, excepto para moteles, bodegas y talleres de vehículos.



Según el POT, en ninguno de estos se permite que colinden con zonas residenciales “y lo que se busca es una ciudad ecoeficiente, equitativa y competitiva”.

POT ¿politizado?

Además de los análisis y las recomendaciones de rechazo por parte de algunos expertos que fueron definitivas a la hora de decidir que se hundiera el POT en la comisión del Plan, también hubo otro factor que jugó en contra y que se advirtió desde el primer momento: la campaña electoral.



Un tema técnico y de política pública pronto se convirtió en un caballo de batalla electoral en las localidades, especialmente las afectadas de una u otra manera con el nuevo POT propuesto.



La Administración sostiene que esa coyuntura “llevó a que le dijeran a las comunidades cosas que no eran ciertas”, dijo el secretario de Planeación, Andrés Ortiz.



BOGOTÁ