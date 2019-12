Segundo llamado: hay que reabrir el debate del POT

La magistrada Nelly Yolanda Villamizar ratificó la orden de reabrir el debate del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del alcalde Enrique Peñalosa, que se hundió en noviembre en el Concejo de Bogotá.



A través de un auto expedido el jueves, Villamizar resolvió que no había nada que aclarar sobre la primera orden que emitió el 26 de noviembre, la cual fue criticada por concejales y otros sectores.



En ese primer auto, indicó que haber hundido el proyecto implicaba “el incumplimiento a la orden 4:18” de la sentencia del Consejo de Estado sobre el río Bogotá, que ordena adecuar los POT a ese fallo, con un plazo de 12 meses después de expedido el plan de manejo (Pomca) del río.

Y es que con el proyecto de POT negado, el cronograma no da. El Pomca se aprobó en abril de este año, por lo que el POT de Bogotá tendría que estar actualizado para abril de 2020. Pero por tiempo, no es posible lograr un nuevo POT. Claudia López, por lo menos, calcula que expedir su proyecto de POT tardaría hasta diciembre.



Por eso, en ese escenario, la única opción parece ser revivir el proyecto de POT de Peñalosa.



Ahora, después de que la magistrada resolviera que "no hay nada que aclarar ni adicionar" y que rechazaba "por improcedentes" los recursos de apelación interpuestos, la orden se mantiene. Así, habría cinco días para que el Concejo surta el primer debate y ocho días para el segundo, “votando cada una de sus normas y no mediante la votación en bloque”.

La dificultad radica en que las sesiones ordinarias del Concejo cierran el 21 de diciembre, por lo que habría que convocar a extraordinarias.



El alcalde Peñalosa, al conocer el nuevo auto, lo calificó como “un regalo para la próxima alcaldesa”. Pero aseguró que "en principio, no pensamos llamar a sesiones extras".



Por su parte, la secretaria jurídica, Dalila Hernández, afirmó que hoy estarán radicando las órdenes de la magistrada para determinar cómo proceder.

Sin embargo, la decisión molestó a algunos de los concejales que estuvieron al tanto del debate del POT:

Según dice la secretaria jurídica de @enriquepenalosa en esta rueda de prensa con el alcalde, convocarán al concejo para que vote el POT. Qué ley permite tamaña arbitrariedad? Yo voté no en defensa de la ciudad y no dejaré que atropellen mis derechos. pic.twitter.com/UifVRALcYs — Juan Carlos Flórez (@Juan_Florez) December 15, 2019

(1/3)Por convocatoria de la Presidenta @PatriciaMosq mañana los voceros del @ConcejoDeBogota nos reuniremos para definir los pasos jurídicos a seguir contra el nuevo Auto del POT de la Magistrada Nelly Villamizar ¿Qué caminos le quedan al Concejo? 👇🏻 — Emel Rojas (@EmelRojasC) December 15, 2019

