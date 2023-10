Bogotá: ¿roedores en su sector? Esto debe hacer si requiere ayuda del distrito

Varios barrios de Bogotá se han visto inundados de nidos de ratas en las últimas semanas, lo que ha causado preocupación no solo en los vecinos, sino también en el distrito.



Barrios de localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Bosa, Engativá y otras cuatro más, se han visto afectadas por esta infestación de roedores, la cual se está convirtiendo en una plaga sin control.



Por esta razón, el distrito en múltiples medios de comunicación ha informado que se encuentra evaluando la situación para seguir tomando medidas para que esto no empiece a afectar la salud de quienes residen en estos sectores.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Distrito, se dio a conocer el número de metros cuadrados que han sido intervenidos en las localidades afectadas, a saber:



- Bosa (277.861 mt2)

- Suba (179.407 mt2)

- Usme (280.000 mt2)

- Ciudad Bolívar (365.000 mt2)

- Kennedy (338.004 mt2)

- Engativá (244.202 mt2)

- Usaquén (208.8015 mt2)



Así mismo, la entidad informó que en lo corrido del año se han intervenido casi tres millones de metros cuadrados rociando un químico en los espacios en donde existe infestación de roedores.



Cabe resaltar que este tipo de plagas se da precisamente por la falta de cultura ciudadana, ya que el arrojar residuos en zonas públicas atrae a los roedores, ocasionando que estas se reproduzcan y se llegue a una situación incontrolable, además, muchas veces no son los habitantes de la zona los que actúan erróneamente con las basuras, sino que habitantes de calle rasgan las bolsas y dejan los residuos esparcidos en el lugar.



Los equipos de control de plagas del Distrito realizaron esta mañana seguimiento y desratización en el sector del Portal Dorado y de la Av. Esperanza con Cra 68 donde se reportó presencia de roedores como consecuencia de factores como mala disposición de basuras y residuos.⬇️ pic.twitter.com/E309zcRK4H — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) October 5, 2023

Si en su localidad se está presentando esta situación, el distrito ha dispuesto una línea telefónica a la cual puede comunicarse, la cual atenderá estos casos.



Se trata de la línea 110, que es el número de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos que se dedica a la recolección de basuras y de poda.



Así mismo, en el portal ‘Salud Capital’ existe un apartado denominado ‘Roedores en su sector’ en donde podrá diligenciar un formulario para que se tomen acciones contra este particular.



De acuerdo con el director de la Unidad Especial de Servicios Públicos -UAESP-, Juan Carlos López, hay que procurar no sacar la basura en horarios no establecidos y no rasgar las bolsas de basura.



Se espera que con estas acciones de la secretaría empiecen a disminuir los roedores, puesto que Bogotá ya está siendo comparada con otras ciudades del mundo como Nueva York y París por esta infestación de ratas en sus calles.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

