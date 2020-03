Rappitenderos protestan por nuevas medidas en la aplicación

A esta hora se desarrolla una manifestación de rappitenderos frente a las sedes de Rappi en el norte de Bogotá.

Más de 50 domiciliarios en sus bicicletas y motos protestan contra la empresa por su inconformidad con el nuevo sistema de puntos, por el cual se priorizaría a aquellos que cumplan con las condiciones para prestar un mejor servicio en horas de baja demanda, según Rappi.



De esta forma, los que tengan más puntos serán priorizados por la aplicación para recibir domicilios y de esta manera no tener sobre oferta de repartidores.



El sistema se habría desarrollado con base en la retroalimentación de los domiciliarios y de los usuarios.



Rappi se defendió aclarando que los rappitenderos han sido informados con anterioridad y que de la empresa no depende la demanda, pues surge de las necesidades de las personas en los diferentes momentos del día y la semana.



“Los cambios tecnológicos del sistema no están diseñados para desmejorar las condiciones de los rappitenderos, por el contrario, estos se hacen para que los domiciliarios tengan mejores condiciones y los pagos se adapten a las horas donde hay mayor demanda”, aseguro la empresa.



Además, señalo que tienen espacios de diálogo abiertos permanentemente con los domiciliarios y esperan seguir oyendo sus comentarios e inquietudes para seguir en la construcción de iniciativas que beneficien a todos.



Redacción Bogotá