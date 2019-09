‘Pit stops’, ¿solución para el desorden de los ‘rapitenderos’?

Con la puesta en marcha de los cuatro primeros pit stops o sitios de parada para que los domiciliarios de la empresa Rappi puedan descansar, almorzar, cargar el celular, parquear la moto o bicicleta, tomar café e ir al baño, se da un paso hacia la organización de este exitoso servicio que por su dinámica también ha estado en el ojo de las críticas de los ciudadanos y de los expertos, que piden soluciones de fondo.

En un informe publicado por EL TIEMPO el pasado sábado 15 de junio se dio cuenta de las quejas ciudadanas por ruido, invasión del espacio público, utilización de la calle como orinal, incumplimiento de las normas de tránsito, además de los llamados de atención por las condiciones de los trabajadores, que, sumados, afectan la imagen de la firma del mostacho.

Según cifras de la compañía, en la ciudad hay unos 10.000 hombres y mujeres –la mayoría jóvenes de origen venezolano– que se desplazan en motocicleta o bicicleta para entregar pedidos a domicilio. A ellos se suman al menos otros 5.000 que trabajan en las demás plataformas, lo que desembocó en todo un éxito empresarial, pero también en un fenómeno social para una ciudad que no estaba preparada para semejante negocio.



El mismo éxito de este emprendimiento llevó a que muchos de ellos se tomaran parques, separadores como el de la av. 19 en el norte de la ciudad, plazoletas, ciclorrutas y hasta las entradas de establecimientos comerciales, o a dormir en bancas públicas, en una clara violación de las normas.



Esta problemática se ventiló en varios debates en el Concejo de Bogotá y dio origen también a un proyecto de acuerdo que busca regular la operación de estos mensajeros, tema que está pendiente para discusión en plenaria.



EL TIEMPO visitó dos pit stops: uno sobre la carrera 12 entre calles 93 y 93A y en la carrera 7.ª entre calles 61 y 62. Por su ubicación, el primero de ellos es el más concurrido. Se calcula que a diario, por el movimiento de los pedidos, por este punto, ubicado a solo media cuadra del simbólico parque de la 93, ingresan al día entre 600 y 1.000 ‘rapitenderos’.



En realidad es un módulo donde hay parqueadero para poco más de 50 bicicletas bien acomodadas y espacio para unas 20 motocicletas.



La encargada, Paula Andrea Delgado Rojas, responsable de manejar el sitio, explica que los ‘rapitenderos’ pueden descansar y compartir, pero advierte: “Este es un lugar de respeto y lo que queremos es crear una cultura donde todos tenemos reglas y deberes que debemos cumplir”, dice la mujer, reconocida por su atención.

Los domiciliarios pueden descansar, tomar su almuerzo y gestionar los pedidos que les fueron devueltos. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Mientras visitábamos el sitio ella rechazó el ingreso de por lo menos seis domiciliarios que llegaron a utilizar los servicios porque tenían maletas sin el respectivo código de identificación, en el que aparecen todos los datos del trabajador.

La firma Rappi informó que serán unos 500 millones de pesos en inversión y operación. Se espera que antes de finalizar el año 16 pit stops estén al servicio en diferentes puntos.



Por las cifras entregadas, significa que de forma simultánea se podrían recibir entre 800 y 1.000 domiciliarios al mismo tiempo. Esto, en beneficio de zonas como la avenida 19 entre 116 y 124 o Cedritos, donde, según las quejas, muchos de ellos se reúnen a descansar, a conversar, a consumir licor o a ocupar el espacio público.

Sobre esta iniciativa, el director del programa Bogotá Cómo Vamos, Ómar Oróstegui Restrepo, dijo que el fenómeno de las aplicaciones para domicilios requiere ser analizado desde los impactos positivos y negativos en el entorno urbano y el desarrollo de la ciudad.



El experto en temas de ciudad señaló que hay asuntos de regulación que son de competencia de la Nación, y en particular mencionó los laborales y la prestación del servicio. “Estos aspectos no los puede regular el Distrito, que solo puede intervenir cuando hay afectaciones en la convivencia, el uso del espacio público y controlar los comportamientos negativos en vía pública”, advirtió Oróstegui Restrepo.



Según Rappi, se está buscando una fórmula flexible para la cotización de la seguridad social de los trabajadores “que no necesariamente sea sobre la base del mínimo, sino sobre ingresos. Por ejemplo, si yo me conecto solo por 6 horas y tengo ingresos durante ese lapso, debería poder aportarle a mi futuro de acuerdo con los ingresos de ese tiempo en el que me conecte a la aplicación”.



Oróstegui advierte que están pendiente de mejorarse el comportamiento de los domiciliarios en la vía pública, el respeto a las normas de tránsito y a los límites de velocidad, así como el uso de elementos de protección como cascos, chalecos reflectivos y luces.



“Es un tema sensible, pues para el domiciliario predomina el tiempo de entrega sobre cualquier otra variable. De allí que anden rápido por la ciudad, para recorrer distancias en el menor tiempo posible y lograr hacer varios pedidos (sus ganancias dependen de esto), arriesgando su vida y la de los demás, cometiendo imprudencias e infringiendo las normas de tránsito”, dice el experto.

Qué está en curso en el Concejo sobre los domiciliarios

El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un proyecto de acuerdo que busca promover buenas conductas viales y el uso apropiado del espacio público por los domiciliarios en bicicleta que prestan su labor para las plataformas digitales.



De ser aprobado, el Distrito debería promover acciones pedagógicas de cara a las buenas prácticas de seguridad vial y de cultura ciudadana, impulsar iniciativas que favorezcan comportamientos de respeto y el uso adecuado del espacio público y la viabilidad para la implementación de zonas especiales que permitan generar beneficios al Distrito por aprovechamiento económico del espacio público.



El proyecto está para segundo debate, pero no habla de las responsabilidades de las empresas de domicilios.



