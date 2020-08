¡Ojo! En operativo en Usaquén y Teusaquillo caen falsos domiciliarios

La Policía Metropolitana de Bogotá decomisó en la noche de este miércoles 5 de agosto 23 maletines de domicilios en una intervención a puntos críticos y de altas aglomeraciónes en las localidades de Usaquen y Teusaquillo, que se habían convertido en una pesadilla para los residentes.

23 sujetos que se hacían pasar como domiciliarios de diferente empresas que trabajaban con aplicaciones, y quienes portaban prendas y accesorios de las compañías fueron ubicados por las autoridades en sectores como Cedritos y el Park Way.

Los supuestos domiciliarios no solo no pertenecían a las empresas sino que también estaban suplantando la identidad de trabajadores que alquilan su usuario para que otros trabajen sin ningún tipo de control.



Además, los maletines estaban en pésimas condiciones de higiene y seguridad . En la intervención, las autoridades encontraron varias falencias.



(Le sugerimos leer: ‘Me guardé en mi casa pero salí y me contagié de covid-19’)

Maletines sucios y en mal estado fueron decomisados. Foto: Leonardo Ballesteros City TV

Se encontraron maletines y alimentos en el piso sin la adecuada manipulación. También hubo una escasa aplicación de medidas de bioseguridad. No usan tapabocas, guantes de protección o elementos de asepsia.



(En otras noticias claves del día: Termina la cuarentena estricta para cinco localidades de Bogotá)



Según el Invima todas las personas que trabajan repartiendo domicilios de alimentos deben estar capacitadas y certificadas en la manipulación de los mismos. Esto no se está cumpliendo.



La intervención estuvo acompañada por una cuadrilla de una empresa de domicilios que fue dispuesta para conocer más a fondo la problemática que se está presentando en la ciudad.

Más notas de seguridad:

Habrá toque de queda en Madrid durante el puente festivo.

Policía sancionó a motel que escondió a clientes en la terraza.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com