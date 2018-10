Raponeros y rompevidrios se tomaron cruce de la Boyacá

Los alrededores de la zona verde más importante del sur de la ciudad se han convertido en un foco de inseguridad que tiene atemorizados a los vecinos. Se trata del parque metropolitano El Tunal.

En uno de sus costados pasa una de las arterias viales más importantes de este sector, la avenida Boyacá (calle 56 sur), lugar en donde los delincuentes se han tomado la calle, los andenes y los puentes peatonales.



Robos a mano armada con modalidades que van desde el raponazo y el hurto hasta romper los vidrios de los vehículos para atracar a los pasajeros hacen parte de esta ola de delitos contra los ciudadanos.



Germán Pérez, un afectado que vive en la localidad de Tunjuelito desde hace más de treinta años, asegura que no hay presencia de la Policía, “la zona se ha vuelto muy peligrosa, si uno se descuida, lo apuñalan por robarlo”.

Por su parte, Héctor Rojas, otro habitante del sector, denunció que “después de las seis de la tarde no se puede pasar por los puentes peatonales”, porque los amigos de lo ajeno se han convertido en sus dueños.



La falta de seguridad y vigilancia, los altos índices de robos y atracos y una nueva modalidad en la que los criminales rompen los vidrios de los vehículos para hurtar a sus ocupantes fueron los motivos para que la Policía instalará un CAI Móvil debajo del puente peatonal ubicado en la calle 56 sur, frente al parque El Tunal.



Sin embargo, de acuerdo con un habitante, que por seguridad pidió ocultar su identidad, este CAI no es de mucha utilidad, pues solo hay un policía.



El hombre aseguró que pedir ayuda en esta unidad es imposible, según él, se excusan en que como no hay nadie más, no pueden abandonar el lugar.



EL TIEMPO conoció que la seguridad en este tramo mejoró, por lo menos en lo que tiene que ver con el hurto de vehículos.

Este aviso está en uno de los puentes peatonales en donde más roban según los ciudadanos. Foto: Abel Cárdenas

A pesar de esto, la problemática no paró ahí, pues según la comunidad, los delincuentes se desplazaron hacia el sur: en el cruce de la diagonal 78 bis sur con carrera 1.ª.



Allí, las personas denunciaron una modalidad de robo, similar a la que empleaban a la altura del parque metropolitano El Tunal.



Los ladrones aprovechan el tiempo de espera en el semáforo que hay en esta intersección para acercarse a los vehículos simulando que van a limpiar el parabrisas, y si el conductor lleva la ventana abierta, le rapan lo que esté a la mano, pero si la lleva cerrada, utilizan una escoba para romper el vidrio y sacar las pertenencias que estén próximas.



De acuerdo con Claudia Lucía Rojas, residente del sector y quien recorre con frecuencia esta vía, los delincuentes aprovechan que no hay presencia de la Policía, ni tampoco un CAI cercano al cruce, para hacer de las suyas.

Asegura que el tiempo de cambio del semáforo de la intersección es muy largo, situación que facilita el modus operandi de los ladrones.



Rojas también manifestó que su familia y sus amigos han sufrido el flagelo de la inseguridad en este cruce. Por ejemplo, narró cómo un allegado que estaba esperando la señal del semáforo fue víctima de un hombre que se acercó, limpió el parabrisas de manera sorpresiva y, cuando se asomó a la ventana del vehículo para recoger unas monedas, le arrancó el reloj y una cadena que llevaba en su cuello.



Los ciudadanos salen atemorizados a esperar los buses de transporte público cuyos paraderos están en su mayoría en este corredor vial, los conductores no se sienten seguros y las autoridades parece que no hicieran presencia.



Este medio intentó contactarse con la Policía del sector para preguntar sobre las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad de la ciudadanía; sin embargo, no hubo respuesta.

En uno de los costados del puente se encuentra un CAI Móvil de la Policía. Foto: Abel Cárdenas

Nota a petición de la ciudadanía

“No es justo que los ciudadanos tengamos que morirnos de miedo cada vez que pasamos por estas calles”, asegura Claudia Lucía Rojas, una ciudadana cuya familia ha sido víctima de la delincuencia en este sector en varias oportunidades y quien le escribió a EL TIEMPO para hacer la denuncia. Según Rojas, “el atraco es permanente en ese lugar y jamás hay un policía”. Si usted tiene algún tema que le gustaría que tratáramos, escríbanos a redaccionbogota@eltiempo.com

REDACCIÓN BOGOTÁ