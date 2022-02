Una mujer, identificada como Ana María Campos, denunció por medio de su cuenta de Twitter que fue agredida por Rafaella Chávez, hija de la reconocida cantante Marbelle, luego de que le pidiera a la hija de la artista que utilizara el tapabocas.



Según la denunciante, se encontró con Rafaella Chávez al salir de trabajar y le solicitó que se pusiera el tapabocas.

Sin embargo, según contó, recibió un golpe en su rostro tras la petición a la artista.



En las fotos publicadas por Campos en su cuenta de Twitter se puede observar que sufrió una herida en su labio superior y fue necesario acudir a urgencias tras el suceso.



Ana María Campos narró en su cuenta de Twitter que, aunque la Policía acudió al lugar de los hechos, tardó una hora en llegar a atender la situación y no capturó a Rafaella por no haberla encontrado en flagrancia.



Campos también anunció que denunciará a la hija de la cantante Marbelle por agresión y lesiones personales.

Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con #RafaellaChávezRamírez nada más y nada menos que la hija de #Marbelle le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. Quién puede ayudarme? SOS @blueradioco @CaracolNoticias @NoticiasRCN @BogotaET pic.twitter.com/ypH6GAyzqz — Ana María (@sellocampos) February 10, 2022

“Ya en urgencias, hay un video de lo sucedido pero la administración del edificio no lo quiere compartir. Pondré el denuncio penal por agresión y lesiones personales. La policía tardó una hora en llegar y no la capturaron porque ya no estaba en flagrancia”, escribió Campos en su cuenta de Twitter.



La mujer también aseguró que no se siente segura al regresar a casa y pidió ayuda a la Fiscalía General de la Nación.



Ya en urgencias, hay un video de lo sucedido pero la administración del edificio no lo quiere compartir.Pondré el denuncio penal por agresión y lesiones personales. La policía tardó una hora en llegar y no la capturaron porque ya no estaba en flagrancia@FiscaliaCol @negracandela pic.twitter.com/WoFF15H0Ej — Ana María (@sellocampos) February 10, 2022

La respuesta de Rafaella y Marbelle

Luego de que se hiciera viral la denuncia en redes sociales, Rafaella Chávez emitió un comunicado en el que aseguró que los hechos fueron tergiversados.



La artista rechazó las acusaciones, los comentarios y las agresiones que han recibido ella y su madre por parte de otros usuarios en internet.



“En las últimas horas he sido protagonista de una situación que se ha tergiversado y viralizado, siendo víctimas mi madre y yo de falsas imputaciones e infinidad de agresiones que han afectado nuestro honor y buen nombre”, afirmó Chávez en la misiva.



En el comunicado, enfatizó en que la situación ya cuenta con un proceso legal activo y afirmó que, tan pronto sus abogados lo autoricen, se referirán al hecho y “saldrán a la luz las pruebas de lo que realmente ocurrió”.

Por su parte, Marbelle, madre de Chávez, comentó la publicación de Campos en la que denunció la presunta agresión y reaccionó a la historia con una serie de emoticones y con la expresión “¡Ay Dios!”.



La madre de la artista también escribió que ya habrá noticias sobre el caso.



Rafaella Chávez Ramírez, de 20 años, es actriz y cantante, recordada por interpretar el personaje de su madre en la novela ‘Amor Sincero’. Recientemente hizo parte del programa ‘Quién es la máscara’, del canal RCN.

