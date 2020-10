El ladrillo bogotano, sinónimo de identidad y estética

Un bloque de barro y arena es un invento antiguo y simple, pero potente y versátil. Es la unidad básica de la construcción, el símbolo de la civilización que se levanta. Vale muy poco y uno solo no sirve para mucho, pero en conjunto los ladrillos son el material más visible de la arquitectura bogotana.

Si se revisa el total de edificios en Bogotá, se podría decir que la mayoría de los edificios tienen ladrillos a la vista en sus fachadas. No es algo que se pueda medir con exactitud porque el ladrillo está presente tanto en las construcciones aprobadas por la curaduría urbana como en las que simplemente se erigieron sin ningún orden ni permiso.



Quizás porque abunda, los bogotanos no lo aprecian como sí lo hacen las personas de otras ciudades del mundo en las que los ladrillos son caros, difíciles de producir y de importar. Su gran presencia, en principio, no es más que una condición circunstancial: “Los suelos de la sabana son muy arcillosos, entonces es muy fácil aprovechar ese material para la construcción”, explica Lina Beltrán, arquitecta experta en patrimonio.

Los chircales (así se les llama a las fábricas de ladrillos y tejas en Bogotá) que producen el bloque como lo conocemos ahora comenzaron a existir a partir de la segunda mitad del siglo XIX.



“El barrio de Las Cruces se consolidó en el siglo XIX y, como quedaba al pie del cerro de Guadalupe, las personas empezaron a utilizar la arcilla de ese terreno para construir sus casas. Luego comenzaron a vender ese material. Ese barrio queda al sur de La Candelaria, que antiguamente era la totalidad de la ciudad. Los materiales de construcción que se producían allá contribuyeron al crecimiento de la ciudad”, cuenta la arquitecta.

Barrios de tradición

Beltrán expone que “al principio del siglo XX, la mampostería se utilizaba solo por practicidad en las construcciones que se expandían hacia el sur de la capital. Pero en las décadas de 1930 y 1940, se le empezó a dar un sentido estético a esta técnica de construcción en los diseños que copiaban el estilo victoriano inglés de ciudades como Londres, Mánchester o Liverpool. Así se construyeron casas grandes con fachadas en ladrillo, como las del barrio La Merced, vecino del parque Nacional Enrique Olaya Herrera”.



Un sector que, de hecho, se conserva muy bien. Caminar por sus calles da la sensación de habitar la Bogotá del siglo pasado. Como está ubicado al oriente de la carrera 7.ª (entre las calles 34 y 36), cerca de la montaña, se ve el verde de los cerros muy cercano y el gris del cielo casi siempre lo cubre. La Merced se ha convertido en un símbolo de la ciudad, pero hay algo irónico en ello: su arquitectura no es bogotana.



Un caso parecido es el del Centro Urbano Antonio Nariño, ubicado en la calle 25 con carrera 37. Fue fundado en 1952. Inauguró una década en la que la ciudad creció y se proyectó hacia el futuro. El Centro Nariño, como se le conoce popularmente, es un complejo urbano, casi una ciudadela: tiene iglesia, supermercado y colegio. Una idea de vanguardia en la época.

Su diseño no era convencional: no había muchas torres de 13 pisos con ascensor en la Bogotá de los años cincuenta. Su aspecto vanguardista le ha permitido conservarse a través del tiempo y estar a la misma altura (simbólica y físicamente) de los otros edificios del sector.



“El ladrillo es el material perfecto para construir en Bogotá –dice Sebastián Arias, arquitecto residente en la construcción de Salamanca: un proyecto residencial ubicado en la calle 63D, sobre la avenida NQS–. No es solo estética, es que tiene muchas características que se adaptan a las condiciones de la ciudad. El frío, por ejemplo, es algo que el ladrillo ayuda a combatir. Cuando hace sol, el material se calienta muchísimo y conserva ese calor todo el día. En las noches, el calor se va liberando poco a poco y calienta los espacios”.



Salamanca tiene dos torres de 23 pisos. Cada una requiere, según el arquitecto, unos 120.000 ladrillos para la fachada y unos 70.000 para la construcción de muros internos. Los ladrillos que quedan a la vista en las cubiertas de los edificios son los compactos, de 24,5 centímetros de largo, seis de alto y 12 de ancho; pero para las divisiones interiores se usan bloques de 30 centímetros de largo, 20 de alto y diez de ancho. En total son unos 380.000 ladrillos. 380.000 ladrillos que se ponen manualmente, uno a uno.



Unas 960 toneladas de material para las fachadas y unas 686 toneladas para los muros. Lo que pesa la suma de todas esas toneladas es equivalente a lo que pesan aproximadamente 1.580 carros.



Ese es solo uno de los 18 proyectos de vivienda que Amarilo, una de las constructoras más grandes del país, está construyendo en Bogotá. A esto se le suman otros 10 conjuntos residenciales de municipios de la sabana como Cota o Chía. De estos 28 proyectos, 28 usan ladrillo en sus fachadas, sin excepción.



“Otras constructoras importantes como Bolívar, Colpatria o Cusezar tienen una menor cantidad de proyectos que, en su mayoría, también utilizan ladrillo en las fachadas. Lo que significa que, en este momento, más de 50 proyectos de vivienda en la sabana se están construyendo con este material”, comenta el arquitecto.



Hacer una comparación como la del peso de los carros para entender cuántos ladrillos demanda la ciudad ahora mismo resultaría casi imposible.



Es una cantidad muy difícil de dimensionar, sobre todo si se tiene en cuenta que estos son solo los edificios que se están construyendo en este momento, pero los que ya hay regados por toda la ciudad son incontables.

El legado Salmona

La arquitecta María Elvira Madriñán es la directora de la Fundación Rogelio Salmona, que comenzó en 2009 como una iniciativa para preservar el legado del maestro. Además, fue su esposa y trabajó con él durante más de 30 años. Contribuyó en el diseño y la construcción de muchos proyectos e incluso finalizó los que el arquitecto no alcanzó a entregar cuando murió en el 2007.



Hoy Madriñán maneja la fundación desde la oficina en la que trabajaba con Salmona, en el último piso del edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; edificio que él también diseñó. Allí, desde un gran ventanal, se ven las emblemáticas Torres del Parque y, al fondo, el cerro de Monserrate.



Al mirarlas, la arquitecta dice: “En la misma época en que se construyeron las Torres del Parque, se estaban construyendo las torres de Fenicia, las torres Blancas y las torres Jiménez de Quesada: todas con la intención de lograr que la gente regresara a vivir al centro y se detuviera la expansión hacia las periferias de la ciudad. Esas tienen en común que son cerradas, como cárceles. Se pensaba que eso daría seguridad y animaría a las personas a vivir en el centro, que se había vuelto peligroso. Rogelio, en cambio, hizo un proyecto completamente abierto, que dialoga con la ciudad, que permite el paso del peatón. Tiene un carácter público que involucraba al ciudadano con la arquitectura”.



De todas esas torres, las de Salmona fueron las únicas que se construyeron con ladrillo a la vista. El acabado que dio el material en esos edificios es el que hace que incluso hoy, a casi 50 años de su inauguración (1970), se vean vanguardistas.

Sus formas son curvas y asimétricas; se elevan hacia el cielo como enredándose entre sí; brotan del adoquín de las plazas y de las escaleras como si hubieran crecido de allí naturalmente.



Para lograrlo tuvo que recorrer un camino largo que comenzó en la Universidad Nacional, pasó por el estudio de Le Corbusier, en Francia, y terminó en Bogotá.

De alguna forma hay un antes y un después en el uso del ladrillo a partir de Salmona. “Pero yo no diría que Rogelio fue el único. No podría estar tan sesgada –aclara Madriñán–. También estuvieron Fernando Martínez Sanabria, Guillermo Bermúdez o Germán Samper. Hubo varios arquitectos que se resistieron a la tendencia modernista e insistieron en la importancia de conservar la tradición en ciertos aspectos. El material, por ejemplo”.



Sin embargo, el adjetivo ‘tradicional’ no es el que mejor describe las últimas megaobras de Salmona, como la Biblioteca Pública Virgilio Barco o el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Si se ve cualquiera de estos edificios desde el aire, será fácil notar la riqueza de formas orgánicas, redondas, en muchos casos; la abundancia del agua, la heterogeneidad de tamaños y estructuras.



“Si uno mira los primeros diseños de edificios en ladrillo que hizo Rogelio, cuando regresó a Colombia, en 1958, y los compara con sus últimas obras, puede notar una gran evolución en sus diseños. Se trataba de una búsqueda artística de las formas, de los conceptos. Era una búsqueda casi escultórica”, dice la arquitecta.



“Él resignificó el material. Los diseños se hacían pensando en las posibilidades que daba el ladrillo y llevándolas al límite. Los cruces entre las curvas, las puntas salidas, los encajes que dejaban ver huecos ponían en evidencia las dificultades del uso de los bloques y de ahí se desprendían propuestas estéticas”, añade Madriñán.



Para Salmona, la exploración de esos límites tuvo aristas inesperadas. No solo construyó edificios emblemáticos como el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), el edificio de Postgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, el Archivo General de la Nación o el Gimnasio Fontana; sino que también aportó desde la ingeniería civil en el diseño de la renovación de la avenida Jiménez de Quesada en el centro de Bogotá, en el proyecto que se conoce como Eje Ambiental.



Todos estos proyectos tienen un elemento en común: la intención de servirle a la comunidad desde la arquitectura. El mismo Salmona decía: “La ciudad era el sueño del hombre para crear su lugar para vivir, el lugar por excelencia y donde la utopía es posible”.

Es claro que el legado que le dejó a la ciudad sobrepasa la influencia del uso del ladrillo. También es claro que no todos los edificios que se comenzaron a construir con ladrillo a la vista tienen la riqueza en el diseño que tienen los de Salmona.



Sin embargo, hay que reconocer que su influencia marcó el inicio de una etapa de construcción en ladrillo que la ciudad no ha abandonado en los últimos 50 años y que, a juzgar por los proyectos a futuro de las constructoras más importantes, no se va a detener pronto.



