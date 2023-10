Radiografía de intención de suicidio en colegios públicos de Bogotá ¿qué esta pasando?

“Mi infancia no fue normal, me hicieron bullying toda la primaria, la niña que ‘mandaba’ en el salón decidió que me iba a odiar desde kínder hasta quinto. Le ordenaba a todo el salón que no me hablaran. Fui abusada desde muy pequeña. Yo me quedaba estática pidiéndole a Dios que todo se acabara pronto.



A los 11 o 12 años empecé a cambiar. Todo el tiempo estaba triste. Constantemente pensaba en la muerte. ¡La anhelaba!”. Esto es parte del testimonio de Sandra Rodríguez*, quien hoy en la adultez narra sus experiencias de niña, las mismas que hoy viven decenas de estudiantes de Bogotá.



(Le puede interesar: Personería y SDM argumentan sus posturas frente a efectividad de línea Púrpura)

Según un estudio adelantado por el Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional de Colombia (Unal) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED), con 10.000 niños y adolescentes de 20 colegios públicos de la ciudad, uno de cada ocho estudiantes de secundaria ha pensado en hacerse daño y uno de cada 34 lo ha intentado. Las mujeres lideran el puesto en cada estadística.



Aunque este estudio, cuyos resultados se dieron a conocer recientemente, se adelantó en 2020, quienes participaron en él aclaran que estas conductas permanecen.

Facebook Twitter Linkedin

Salud mental en los colegio públicos Foto: EL TIEMPO

Según la psicóloga Paola Yamhure, investigadora del Observatorio de Infancia, uno de los resultados que llamaron la atención es que son los mayores de 14 años en los que más se identificó ideación suicida.



De hecho, 68 padres de estudiantes de preescolar y primaria manifestaron que sus hijos amenazaron con lastimarse o lo han intentado. En los casos incidió el dolor por la pérdida de un familiar, imposibilidad de regular emociones como la ira o la tristeza e, incluso, ser víctima de algún tipo de violencia física o emocional.



Para Yamhure, “esta es una señal de alarma, pues en esta edad es cuando se establecen las bases para la regulación emocional, se entrenan los impulsos y pueden aparecer manifestaciones de desórdenes emocionales”.



(También puede leer: No hay intoxicaciones por fentanilo artesanal en Bogotá, lea la verdad de las cifras)

¿Qué dice la SED?



Las cifras se han venido actualizando desde el estudio. Para agosto de 2023 se reportaron 1.152 presuntos casos de ideación, intento y suicidio consumado en los colegios públicos de Bogotá. Esto muestra una disminución del 11 % (136 casos menos) en los reportes con respecto a agosto de 2022 y un incremento del 68 % (465 casos) de los registros respecto a julio de 2023.



Víctimas de la guerra, migrantes, estudiantes en condición de discapacidad y otros pertenecientes a grupos étnicos fueron las principales víctimas (ver gráficos)

Andrés Felipe Avendaño, jefe de la Oficina para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación Distrital, explica que, “aunque las localidades de Suba, Kennedy y Bosa (las más grandes de la ciudad) presentan la tasa más alta de conducta suicida, esto obedece a factores como el alto número de personas que las habitan y, por ende, el alto número de estudiantes matriculados”. Para él es preocupante que localidades como La Candelaria y Los Mártires, siendo pequeñas, tengan una mayor tasa.



“Históricamente, Los Mártires ha presentado un número alto: este año seis de cada 1.000 estudiantes tuvieron una conducta suicida”.



A los factores ya mencionados hay que agregar que “en esta localidad existe la explotación sexual de menores y el reclutamiento para vender sustancias psicoactivas; además es vecina de la localidad de Santa Fe, lo que sugiere la presencia de pandillas y vulneración de derechos”, amplía Avendaño.



La psicóloga de la Unal Diana Bejarano comenta: “En los grupos de discusión evidenciamos que los estudiantes manifestaban situaciones relacionadas con problemas familiares y pobreza que no les permiten satisfacer necesidades básicas como una buena alimentación o actividades de esparcimiento, entre otros factores”.

¿Cuáles son las causas?

Según el estudio, la tristeza, la soledad, la desmotivación y la desesperanza hacia el futuro fueron algunas de las emociones negativas que manifestaron los estudiantes. Bejarano explica que los estados emocionales negativos no configuran en sí mismos un problema mental, pero sí son un antecedente de trastornos como la depresión o la ansiedad.

Las mujeres fueron quienes más acumularon emociones negativas, o al menos quienes más reconocen sentirlas. De la tristeza constante o la sensación de soledad a tener conductas autolesivas hay pocos pasos: cuatro de cada 100 estudiantes mujeres que formaron parte del análisis han hecho cosas contra su integridad.



Lo paradójico de la situación es que, en el mundo, los hombres son quienes más se suicidan: solo en Bogotá 109 hombres adolescentes entre los 12 y los 17 años se quitaron la vida en 2022, frente a 40 mujeres. Sin embargo, el experto Avendaño señala que “en 2023 ha habido un aumento en las mujeres menores de 18 años que se han suicidado, lo cual resulta preocupante”.



“Aunque sea pronto para decir qué pasa con la población femenina en colegios, sí hemos visto que se siguen perpetuando violencias sexuales o basadas en género. Además, las mujeres sufren más hostigamiento escolar que los hombres, y todo eso influye en el suicidio de las niñas y adolescentes”, agrega.



Según el estudio, de los 2.301 presuntos casos de violencia y abuso en estudiantes, el 36 % correspondía a violencia sexual a mujeres, y de los 278 casos de hostigamiento escolar, el 58,2 % fueron reportados por mujeres. Para el docente Ernesto Durán, director del Observatorio de Infancia, “es importante trabajar en los factores que protegen a los niños del deterioro de su salud mental”.



*Nombre modificado





CAROL MALAVER

SUBEDITORA SECCIÓN BOGOTÁ

ESCRÍBANOS A CARMAL@ELTIEMPO.COM

Más noticias de Bogotá