Radio Kumbe, la emisora afro de Bogotá

En una pequeña oficina en el centro de Bogotá hay un letrero de neón que dice ‘Kumbiando’. Cuando las letras verdes, rojas y amarillas del aviso se encienden al unísono, una nueva emisión de Radio Kumbe se pone en marcha. Entonces todos los que trabajan en las oficinas contiguas bajan el tono de la voz y comienzan a caminar en puntas para que el piso de madera no cruja.

La historia de Radio Kumbe comienza en una de las reuniones de jóvenes del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Bogotá. La idea inicial era crear un medio alternativo que permitiera mostrar los problemas e intereses de la comunidad negra colombiana más allá de los estereotipos con los que son asociados: música, baile, deporte y violencia.



“La vida de la comunidad afro no se ha mostrado de forma correcta en los medios de comunicación del país. Por eso, cuando empezamos a pensar la radio, le apuntamos a crear un espacio en el que las personas negras encuentren sus historias contadas de forma correcta”, explica Eccehomo Pino, gestor financiero de Radio Kumbe.Hoy en día, la emisora está en línea y recoge las noticias políticas, económicas, sociales y culturales del pueblo negro en Colombia y el mundo.

Los precursores

Con la idea de consolidar una emisora afro, en 2016 un grupo de 30 jóvenes y no tan jóvenes se pusieron a trabajar en lo que se convertiría en Radio Kumbe, la primera emisora afro de Bogotá. Para que la emisora comenzara a transmitir hicieron falta dos años de planeación y trabajo. Apenas recién iniciado el 2018, luego de que el PCN les cediera un espacio para el estudio y les ayudara a comprar los equipos, comenzaron las grabaciones.



En esa época, el nombre de la emisora era Radio Muntu. “A la gente le gustaba la emisora, pero nos decían ‘ese nombre suena raro, necesitan algo con más impacto’. Entonces hicimos una lista como con 30 nombres, pero ninguno nos gustaba y seguimos pensando. De pronto alguien dijo ‘pongámosle Radio Cumbe; ese nombre referencia la unión y a la hermandad, además suena chévere’”, relata Ángela Mora, subdirectora de la emisora.



Como el nombre les sonó a todos, empezaron a investigar y encontraron que cumbe es una palabra cargada de significados y ancestralidad. Eliana Valencia, la directora de la emisora lo explica así: “Cumbe, escrito con c, hace referencia al momento en que las personas afro se reúnen con fines espirituales y a una danza con muchos tambores, que son un instrumento afro. Además, en San Antonio, Ecuador, Cumbe era un refugio cimarrón. La k se la pusimos porque es una letra muy importante para el bantu, una lengua africana”. Y así quedó el nombre, escrito con k.



Hoy en día, Radio Kumbe funciona en un cuarto en las oficinas del PCN. En el estudio, las paredes están cubiertas con cubetas de huevo y los días de grabación forran el piso con espuma.



Durante las primeras grabaciones fue difícil comenzar a manejar los equipos y aprender a estructurar un programa de radio, pero sin duda manejar los nervios fue lo más complicado. “Uno piensa que hablar en radio es muy sencillo, pero cuando uno se escucha en la grabación se da cuenta de que tiene muletillas y que habla enredado. Además, empiezas a grabar y te equivocas en la primera palabra, luego dices la segunda palabra bien, pero te equivocas en la tercera”, dice Eliana con una sonrisa.

La emisora ya está en línea y difunde las principales noticias políticas, económicas, sociales y culturales del pueblo negro en Colombia y alrededor del mundo. Foto: Cortesía Radio Kumbe

Para grabar el primer informativo Kumbe al día, un noticiero semanal publicado en YouTube, fueron necesarias seis horas de grabación. El resultado es un video de menos de tres minutos. Cuando se les pregunta a los kumberos al respecto todos se ríen. “No sabíamos cómo íbamos a decir las noticias, porque queremos poner nuestro sello. Así que tenemos que probar, a veces funciona y otras no”, dice Eliana.



Radio Kumbe ha pasado por varias etapas desde que comenzó a sonar. Las primeras emisiones se enfocaron en mostrar y explicar, a partir del diálogo con invitados, problemas de la comunidad afro en Colombia; África en la escuela y Desde la rebelión fueron los primeros programas. La segunda etapa comenzó con el Mundial de Rusia 2018, durante el cual se realizaron transmisiones por Facebook Live en las que se narraban y comentaban los partidos de Colombia y de las selecciones africanas.



La tercera etapa comenzó en la segunda mitad de 2018 con la elección por unanimidad de Eliana Valencia –la matriarca del grupo– como nueva directora de Radio Kumbe. La nueva dirección implicó una reestructuración en Radio Kumbe: se crearon grupos más pequeños de trabajo y se giró de lleno al mundo de los podcast.

Las historias sin contar

“La recepción de Radio Kumbe ha sido muy buena. Nos estamos convirtiendo en un referente para la gente negra que vive en Bogotá. Ahorita somos, sin presumir, los únicos alternativos que hablan de la gente negra desde la capital del país”, asegura Eliana.

La apuesta editorial de los Kumbe es crear un espacio que fomente la comunicación y el autorreconocimiento de la comunidad negra. Temas como el racismo en TransMilenio, los abusos de la Policía, las implicaciones de la consulta previa y los derechos de la comunidad LGBT en el interior del pueblo afro son algunas de las historias en las que están trabajando los kumberos.



Para lograr su objetivo, Radio Kumbe no solo cuenta con los productores de contenidos en la capital. Gracias a amigos y familiares en distintas zonas del país se apoyan en una gigantesca red de reporteros.



“Nosotros nos enteramos de muchas cosas por conocidos, cosas que no salen en los medios. La verdad no es tan fácil encontrar noticias sobre el pueblo afro. Eso pasó con Braian Angola. En mis redes sociales amigos comenzaron a publicar la noticia de que Braian iba a convertirse en el primer colombiano en la NBA, entonces un amigo de Cali me preguntó: ¿ por qué nadie ha comunicado esto todavía? Yo me puse a buscar en medios ‘Braian Angulo’ o ‘pretemporada NBA’ y no aparecía nada. Comencé a pensar que era una noticia falsa hasta que encontré la información en una nota de un medio de comunicación alternativo. Radio Kumbe publicó la noticia el 25 de septiembre de este año, los medios grandes lo sacaron después”, cuenta Eliana.

El arraigo de Radio Kumbe en la comunidad les ha dado la oportunidad de comunicar y enterarse de primera mano de muchas historias que no son contadas en otros medios. Con este material y su trabajo, los kumberos quieren que la emisora se convierta en un referente para enterarse de las noticias del pueblo negro.



Pero además de las historias inéditas sobre la comunidad negra, los kumberos creen que el secreto de su éxito se debe al cariño y entrega que le ponen a cada historia.

“Lo mejor de Kumbe es que no vemos nuestras noticias como extraños, sino que es mi hermano al que le sucede algo. Si escribimos o grabamos una nota, es como hacerla para mi familia, para compartirla con el resto”, concluye Ángela.

JUAN PABLO PARRA*

Especial para EL TIEMPO





*Apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI / VOCA