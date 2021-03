Radio Afluente: el proyecto que teje la memoria del río Fucha

El río Fucha es una de las cuencas hídricas más extensas de la ciudad: nace en la reserva forestal El Delirio, en el páramo Cruz Verde, y atraviesa la capital de oriente a occidente hasta desembocar en el río Bogotá. Aunque para algunos puede parecer un simple caño, habitantes de la localidad de San Cristóbal lo ven como el espacio para recordar las historias de sus ancestros y el lugar para conservar tradiciones rurales.

Gran parte de la vida de Katerin Guevara ha transcurrido al lado del río Fucha, entre la calle 11 con carrera 3. Juan de Jesús, su abuelo de 90 años, quien es su inspiración, acostumbra a contarle los tiempos de su juventud donde sembraba árboles, iba de pesca o lavaba su ropa a orillas del río.



Una de las cosas que más le narra son las actividades de siembra que realizaba constantemente. Cuenta que un árbol plantado por él junto a su casa y el río alcanzó a ser de los más altos de la localidad, pero con el paso del tiempo tuvieron que cortarlo por posibles afectaciones a las viviendas cercanas. “Recuerdo mucho que en ese momento mi mamá mencionó que cuando cortan un árbol es como si le cortaran la vida a la persona que lo sembró”, relata Katerin y menciona que ese tipo de historias reflejan la conexión de ella, su familia y sus vecinos con las costumbres campesinas y la conservación ambiental.



Estos relatos quedaron plasmados en el proyecto Radio Afluente, una iniciativa que obtuvo financiación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y en la cual se desarrollaron distintos productos sonoros y audiovisuales que reflejan lo que ha sido crecer y convivir alrededor del río Fucha.



Carmen Caro, directora de Radio Afluente, pensó este proyecto artístico como una manera de visibilizar los procesos de gestión comunitaria de los habitantes de San Cristóbal que pretenden conservar y proteger este río. Para ella, estos espacios periféricos concentran una tradición cultural importante para la ciudad porque son habitados por personas que tienen una larga tradición agrícola.



“Es una zona periférica de Bogotá que pocas personas conocen y que acostumbra a manejar la siembra porque la mayoría que vive en la periferia proviene de migración campesina, indígena, excombatiente o víctima del conflicto”, cuenta.

Mediante talleres de creación colectiva con más de 30 personas y recorridos por reservas naturales ubicadas en la localidad de San Cristóbal se construyeron ocho pódcast, un video documental y un libro. Estos productos cuentan los relatos de jóvenes y adultos que muestran el paisaje sonoro de un ambiente que refleja el contraste entre la diversidad natural y el crecimiento urbano que ha tenido la ciudad en los últimos años.



“No estamos acostumbrados a ver el río como patrimonio nuestro, como un hilo conductor de nuestra historia. No es la historia del río, sino la de nosotros con él”, cuenta Angélica Aldana, integrante de Radio Afluente, y quien ha tenido un vínculo estrecho con el medioambiente por el trabajo que ha realizado su papá para adelantar acciones que protejan el río.



Pedro Aldana, presidente de la Corporación Vida del río Fucha, explica que esta subcuenca del río de Bogotá es una de las más importantes de la ciudad, no solo por su extensión, sino por el potencial de recuperación que tiene en la actualidad.

“A pesar de que gran parte del río ha sido canalizado, tiene todavía muchas áreas verdes que recuperar”, explica y agrega que esto se daría a través del cumplimiento del marco jurídico del fallo de descontaminación del río Bogotá y del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca de este mismo.



Entre estas acciones institucionales y la sensibilización a través de herramientas artísticas, la comunidad de la localidad de San Cristóbal trabaja para que el río Fucha no solo conserve su cuenca, sino que siga siendo el espacio para compartir las historias de distintas generaciones.

GABRIEL GONZÁLEZ