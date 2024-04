Alcalde Carlos Fernando Galán no descarta un racionamiento de energía en Bogotá

En el mes de abril, Bogotá vivirá la medida de racionamiento del agua debido a la crisis que hay con los embalses de la ciudad.

De hecho, Carlos F. Galán señaló en una entrevista con Blu Radio que aún no sabe cuánto va a durar la medida; sin embargo, la alcaldía va a evaluar cada 15 días si se puede reducir la medida de racionamiento del agua frente al ahorro diario de agua y el nivel de los embalses.

No obstante, esto no es lo único que preocupa a los bogotanos, pues también se ha hablado de un posible racionamiento de energía. El alcalde despejó las dudas al respecto.

Durante la entrevista con el citado medio, el alcalde no descartó la posibilidad de que existan medidas para la energía en la capital.

“En este momento no, pero no descartamos llegar allá, porque la situación no es fácil”, dijo el alcalde en Blu Radio.

El alcalde explicó que la situación del agua ha afectado el nivel de embalses que surten de energía a Bogotá.

“Eso implica que tengamos que traer a Bogotá energía adicional de otros lugares de Colombia y las redes de transmisión son limitadas”.

El racionamiento de energía no está tan lejos infortunadamente

El alcalde manifestó que las carreteras para traer la energía son “precarias” y están atrasadas por discusiones ambientales que frenan la ampliación de las redes de transmisión.

“Si no destrabamos eso pronto, y tomamos medidas pronto, sí tendremos racionamiento”.

Y agregó: “Estamos hablando de un riesgo que puede ser en un año o inclusive un poco menos”, dijo el alcalde en Blu Radio.

Y aclaró: “El racionamiento de energía no está tan lejos infortunadamente”.

