Racionamiento de agua en Bogotá: ¿a qué hora inician y a qué hora terminan los cortes?

Bogotá atraviesa una situación crítica en los niveles de abastecimiento de los embalses que nutren de agua a millones de hogares en el centro del país. Es por esto que el alcalde Carlos Fernando Galán anunció este lunes que la ciudad tendrá un programa de racionamiento de agua que comenzará este jueves 11 de abril.

Miles de personas han acudido a comprar baldes y tanques que les ayuden a almacenar el preciado líquido para abastecerse durante las 24 horas en las que en cada zona se corte el suministro del servicio.

El alcalde Galán aseguró este lunes que la ciudad, y algunos municipios aledaños, fueron divididos en nueve zonas y que cada una de ellas tendrá un periodo de 24 horas en los que no habrá suministro de agua.

Los turnos serán consecutivos y se repetirán una vez hayan acabado todo el ciclo.

El racionamiento comienza a las 8 de la mañana y se extiende por 24 horas hasta llegar a las 8 de la mañana del día siguiente.

Bogotá. 11 de abril de 2024.

Dicho esto, los bogotanos tendrán que recolectar agua para usar en el hogar durante el periodo que dure el racionamiento en sus zonas correspondientes.

No obstante, las autoridades han recomendado mantener la calma y no excederse en las reservas que se almacenen en los hogares, ya que si se gasta más agua en los días previos al racionamiento, la medida no estaría cumpliendo ninguna función.

Estos son los turnos para el racionamiento de agua en Bogotá

• Turno 1: jueves 11 de abril

Entre calle 116 y calle 85, entre carrera 2 y carrera 45.

Entre calle 85 y calle 53, entre carrera 7 y carrera 45.

Entre calle 85 y calle 26, entre avenida Caracas (carrera 14) y carrera 68.

Entre calle 26 a calle 44 Sur, entre carrera 6 y carrera 68.

• Turno 2: viernes 12 de abril

Entre calle 24 y calle 98, entre avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y el límite del río Bogotá.

Entre calle 26 y calle 95, entre carrera 68 y avenida Ciudad de Cali (carrera 86).

Zona industrial de Cota (ESP Aguas de La Sabana).

• Turno 3: sábado 13 de abril

Entre calle 95 y calle 201, entre la autopista Norte (carrera 20) y carrera 75.

Entre calle 127 y 170, entre carreras 75 y 91.

• Turno 4: domingo 14 de abril

Entre calle 43 sur y 92 sur, entre avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y río Bogotá.

Entre diagonal 61 Sur y calle 69C sur, entre transversal 19A y carrera 45.

Entre autopista sur y carrera 45, entre calle 68 sur y diagonal 81 sur.

Entre avenida Ciudad Cali (carrera 86) y autopista Sur, entre río Tunjuelo y carrera 77H.

Entre Río Tunjuelo, avenida Boyacá y diagonal 68 sur.

Entre avenida 1 Mayo y autopista Sur, entre avenida Boyacá y carrera 51.

• Turno 5: lunes 15 de abril

Entre río Tunjuelo y calle 78 sur, entre carrera 15 y carrera 27L.

Entre avenida Caracas y límite oriental ciudad, entre calle 32 sur y diagonal 67 Sur.

Entre carrera 10 este y límite oriental ciudad, entre diagonal 67 sur y Calle 87 A sur.

Entre diagonal 7 sur y calle 32 sur, entre carrera 3 y transversal 12 Este.



• Turno 6: martes 16 de abril

Entre río Bogotá, carrera 92 y avenida Suba.

Entre carrera 88A y río Bogotá, entre calle 99 y avenida Suba

Soacha

• Turno 7: miércoles 17 de abril

Entre calle 16C y 26, entre avenida Boyacá y avenida Ciudad de Cali.

Entre calle 14 y 24, entre avenida Ciudad de Cali y río Bogotá.

Entre calle 26 y avenida 1 Mayo, entre carrera 68 y avenida Boyacá.

• Turno 8: jueves 18 de abril

Entre calle 26 y 193, entre carrera 7 y límite oriental ciudad.

Entre calle 72 y 100, entre carrera 7 y 13.

Entre calle 26 y 72, entre carrera 7 y 17.

Entre calle 6 y 26, entre carrera 2 y avenida NQS.

Entre calle 35 sur y calle 6, entre carrera 2 y 25.

Entre calle 10 y 6 sur, entre carrera 5 y límite oriental de la ciudad.

Entre calle 11Sur y diagonal 15 sur, carrera 18 este y límite oriental de la ciudad.

Entre calle 16C y río Tunjuelo, entre avenida Boyacá y avenida Ciudad de Cali.

Entre calle 16C y calle 43 Sur, entre avenida Ciudad de Cali y río Bogotá.

Puntos de suministro a La Calera y Arboretto.

• Turno 9: viernes 19 de abril

Entre calle 170 y 245, entre carrera 7 y 52.

Entre calle 235 y 242, entre carrera 45 y 107.

Municipio de Gachancipá y ESP Acuopolis.

Estas son algunas recomendaciones para ahorrar agua

• Usar un vaso para el cepillado de dientes.

• Ducharse máximo en cinco minutos.

• Recolectar en un balde el agua fría de la ducha mientras esta se calienta.

• Usar la lavadora con la carga completa.

• Cerrar la llave cuando se afeita, se enjabona o se aplica el champú.

• Revisar que los empaques de las llaves, duchas y tuberías no presenten escapes.

• Limpiar, al menos dos veces al año, los tanques de almacenamiento para preservar la

calidad del agua en la vivienda.

• Usar la lavadora con carga completa.





