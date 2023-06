La Gobernación de Cundinamarca y la Universidad Externado de Colombia a través del Fondo Transformando Vidas de la Secretaría de Educación pagarán hasta el 65 % de cualquier pregrado de está institución de educación superior. La convocatoria está abierta hasta el 4 de julio de 2023.



Así las cosas, los beneficiarios del Fondo Transformando Vidas, solo tendrán que pagar el 35 % de la matrícula y lo podrán financiar con diferentes opciones. El valor restante será aportado por la universidad y la Gobernación de Cundinamarca.



De acuerdo con el reglamento de la convocatoria, el 25 % de la matrícula de los jóvenes lo asumirá la Universidad Externado; el 20 % lo asumirá el Fondo (en el caso de beneficiarios que provengan de municipios certificados en educación), o el 40% (en el caso de beneficiarios provenientes de municipios no certificados); el valor restante podrá ser financiando por el(la) estudiante por medio de Educación Estrella, un crédito bancario o recursos propios.



Cumple tu sueño de ingresar a la U con el Fondo Transformado Vidas. #Cundinamarca #RegiónQueProgresa https://t.co/GOx3TBGSBZ — Secretaría de Educación de Cundinamarca (@SecEducaCundi) June 19, 2023

Adicionalmente, los beneficiarios podrán recibir por parte de la Gobernación de Cundinamarca un subsidio de transporte si viven a una distancia de entre 20 y 45 kilómetros de la Universidad Externado, y de sostenimiento si viven a más de 60 kilómetros.



Los jóvenes cundinamarqueses inscritos en esta convocatoria, tampoco tendrán que pagar el valor de la inscripción y contarán con asistencia permanente en su proceso de admisión a través de la Dirección de Promoción y Mercadeo, en donde promotores, analistas y profesionales acompañarán la inscripción, entrevista, admisión, e incluso postulación ante el Fondo.



Tenga en cuenta que no hay un número de cupos limitados para esta convocatoria, pues esta depende de los estudiantes que se postulen al Externado. No se asignan cupos por universidad, sino que se beneficia a los jóvenes que se postulen y que hayan sigo aceptados.



¿Cuáles son los requisitos?

1. Estar inscritos en la base de datos nacional del SISBÉN en alguno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, verificable a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP) o en el caso de población víctima oficialmente reconocida, tener certificación expedida por la entidad responsable y estar caracterizado en uno de los municipios de Cundinamarca, verificable en la base de datos nacional.



2. Ser Nacional colombiano y haber nacido en uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, o ser nacional colombiano y residente mínimo desde hace cinco (5) años en uno de los 116 municipios del departamento. En caso de no haber nacido en uno de los municipios de Cundinamarca, deberá anexar certificación Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede Administrativa - Torre Educación Piso 4. Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1326 que demuestre la residencia mínima desde hace cinco años, expedida por el alcalde municipal o su delegado.



3. Presentar constancia de admisión o recibo de matrícula en alguna de las Instituciones de Educación Superior (IES) de carácter oficial o privado reconocidas por el estado que haga parte de las Universidades aliadas.



4. Ser egresado de una institución educativa de carácter público o privado de alguno de los 116 municipios del departamento, dentro de los cuatro (4) años antes de la fecha de la convocatoria.



5. Acreditar haber presentado las pruebas Saber 11, para el caso de los estudiantes de instituciones educativas oficiales o privadas que soliciten el ingreso a los beneficios del Fondo.



6. Contar con un respaldo solidario.



La postulación para acceder a los beneficios del Fondo en Administración Transformando Vidas se realiza a través del siguiente link https://web.icetex.gov.co/es/-/fondo-en-administracion-transformando-vidas.



Una vez ingrese a link, encuentra el micrositio de Fondo Transformando Vidas destinado para realizar el proceso de postulación.



Recuerde que hay más de 15 universidades que ofrecen beneficios a través de este programa de la Gobernación de Cundinamarca.

REDACCIÓN BOGOTÁ

