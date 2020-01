¿Quiénes son y qué papel tendrán las madres gestoras en las marchas?

No son mamás, a secas. Son mujeres lideresas de sus territorios, en su mayoría profesionales, defensoras de derechos humanos, trabajadoras, y mamás.

‘Madres de Colombia gestoras por la paz’ tampoco es una figura que se inventó la Alcaldía de Bogotá para ponerla como primera línea en las manifestaciones de su nuevo protocolo; es un grupo independiente de personas que se unió para buscar opciones de protección a los jóvenes que salen a protestar, y evitar que un hecho como el de Dilan Cruz se repita.



“Hemos tenido la inquietud de que nuestros hijos salen a una marcha, que no llegan a la hora que es, que no contestan un teléfono. Vemos en televisión y medios y no sabemos si lo que están transmitiendo es lo que está pasando. Teniendo en cuenta esta inquietud se generó el movimiento”, explica Yuri Castillo, abogada, defensora de derechos humanos desde su época universitaria, y madre de dos hijos.



La jurista añade que las Madres Gestoras empezó como un grupo pequeño que fue creciendo con mujeres de distintas regiones del país. “Esto es una iniciativa de mamás, pero también de mujeres que desde nuestros territorios hemos trabajado y hemos tenido un proceso social, de ninguna manera es algo vinculante con un órgano del Estado”, precisó Yuri.

Como un movimiento ciudadano ya establecido, recibieron una invitación de la Secretaría de Gobierno para integrar unas mesas de diálogo en las que también participaron organizaciones sociales, artistas, órganos de control, voceros del Comité Nacional del Paro, entidades distritales; y que terminó con la construcción y presentación de un nuevo procedimiento para la relación entre manifestantes e institucionalidad.



“Hay que celebrar que ellas, de manera voluntaria, se organizaron con el objetivo de velar para que sus hijos regresen sanos y salvos a casa. Todas son madres de estudiantes y miembros del Esmad y quieren lo mismo, que vuelvan a casa con bien”, explicó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



Este jueves, durante la presentación de la estrategia, estas mujeres acompañaron a la alcaldesa Claudia López con algunos mensajes que no cayeron bien en algunos sectores, y que desató una polémica en redes sociales. “Soy su mamá y punto”, “no se dice qué, se dice señora”, “algún día me lo agradecerá”, fueron algunas de las frases que mostraron.



“Con los mensajes que pusimos el día de la presentación donde decía: ‘soy tu madre y punto’, eso lo decimos a diario, cuando los hijos dicen: ‘venga, mamá, y por qué esto’, uno les dice ‘hijo, porque soy tu mamá’, es una expresión que lanzamos como madres”, se defendió Julieth Maestre, tecnóloga en sistemas, integrante de la mesa de víctimas de Teusaquillo, y líder de una fundación enfocada en mujeres que han vivido violencia sexual en el marco del conflicto, y fuera de él.



Julieth agregó que ellas, como madres gestoras de paz, no obrarán con ánimo de represión o violencia en medio de una manifestación. “Quiero decirles a los jóvenes que no vamos en pos de reprenderlos, vamos a decirles hijos, sobrinos, nietos, amigos, estamos con ustedes porque esa lucha de ustedes también es de nosotras”, expresó.

¿Cuál será su rol?

Las más de 120 mujeres que integran este movimiento se estrenarán como gestoras de paz en la movilizaciones que están programadas para el próximo martes.



Según Andrés Nieto, una figura similar a esa, que fue creada en Brasil y Argentina entre el 2013 y el 2014, funcionó en inmediaciones de los estadios de fútbol, donde son constantes los choques entre fuerza pública e hinchas.



“Nuestra intención no es crear ni un conflicto social ni nada, queremos hacer parte social y ayuda en medio de un conflicto si se llega a presentar en las marchas, vamos a hacer un cordón de vida, nos vamos a identificar de alguna manera”, explicó Yuri Castillo.



De acuerdo con el protocolo, ellas intervendrán en compañía de los gestores de convivencia como segunda instancia; una vez que en un momento de brote de violencia la sanción social de líderes de la marcha y manifestantes fracase.



Si las gestoras de paz y los de convivencia no logran bajar los ánimos y llegar a acuerdos, vía diálogo, entrará la fuerza disponible, que son policías de vigilancia equipados con escudo, bastón y casco. Si en su intervención se presentan hechos de violencia que pongan en riesgo a ciudadanos o fuerza pública, como última instancia, los antimotines harán presencia.



Sin embargo, algunos cuestionan la presencia de las madres en las movilizaciones. Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, dijo que no es claro cuál será el rol de ellas, ni cuáles serán sus canales de comunicación.



“Lo que se hizo fue crear una relación funcional entre la Alcaldía y estas personas, sin haber un contrato laboral y una protección con una ARL, como sí la tienen los gestores sociales de la Alcaldía (…). ¿Cuáles van a ser en terreno las órdenes y canales para no ir a poner en riesgo a estas señoras?”, se preguntó Mejía.



En el protocolo, la Alcaldía explica que “la apuesta de este grupo de madres es cuidar el pacífico desarrollo de las manifestaciones y servir como un cordón de vida en contra de la violencia en las movilizaciones sociales”.



Finalmente, Norqui Faride Mora, una madre gestora de paz, dijo que su propósito es educar con amor.



“El mensaje que queremos transmitir en las manifestaciones es que vamos a representar el amor de madres que en estos momentos quizá no pueden participar porque están trabajando. Nosotras somos profesionales, hacemos oficio en la casa, pero eso no nos va a limitar para que no salgamos a dar nuestra voz de apoyo cuando lo necesiten nuestros hijos”, concluyó.

Mañana vuelven las protestas

Para mañana está programada una nueva jornada de protestas y movilizaciones en la capital del país, en medio de la agenda del paro nacional. Este día se esperan concentraciones y marchas en algunos puntos que se definirán hoy, según informaron en la Secretaría de Gobierno. En consejo de seguridad que se realizará a las 5 de la tarde de hoy, y que contará con la presencia del nuevo comandante de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia, y la alcaldesa Claudia López se definirá el dispositivo de seguridad que se usará. Por lo pronto, se sabe que habrá 70 gestores de convivencia del Distrito y más de 100 madres gestoras de paz, quienes cumplirán su primera cita en su nuevo rol en las movilizaciones.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom