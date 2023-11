¿Quiénes pueden solicitar y en dónde la licencia de conducción gratis en Bogotá?

Los ciudadanos interesados en sacar su licencia de conducción gratis lo pueden hacer si se cumple con determinadas condiciones. La Alcaldía de Kennedy, en Bogotá, anunció el regreso del programa que entrega licencias de conducción en las categorías A2, C1 o C2 sin ningún costo para mujeres, mipymes y emprendimientos.

Si quiere participar, las inscripciones estarán habilitadas hasta el 28 de noviembre de 2023, y podrá realizar el registro de forma virtual o presencial, según lo prefiera.

¿Cuáles son los beneficios?

La estrategia de licencias de conducción gratuitas de la Alcaldía de Kennedy le permite realizar el curso de conducción, los exámenes médicos, los trámites ante entidades de tránsito, y los demás requisitos necesarios para obtener el documento. Se podrá obtener la licencia de categoría A2 (motocicletas), C1 (automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio público) o C2 (camiones rígidos, busetas y buses).

¿Quiénes pueden acceder a la licencia de conducción gratuita?

Requisitos mujeres:

Las beneficiadas de la iniciativa podrán obtener licencias en las categorías A2, C1 y C2, y serán entregadas las siguientes cantidades:



A2: 30



C1: 213



C2: 20



Requisitos



Dos fotocopias de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %.



Certificado de residencia en la localidad de Kennedy.



Fotocopia de la factura de un recibo de servicio público del lugar de residencia.



Carta de intención para postularse a la convocatoria.



Formulario de inscripción totalmente diligenciado.





Carta de compromiso diligenciada y firmada.



Para obtener el puntaje adicional por ser mujer cuidadora, debes presentar respectivamente:

Menores de cinco años - registro Civil con parentesco.



Menores de cinco años- en caso de que la cuidadora no sea la madre, si no la responsable de la niña o el niño debe presentar registro civil, también documento emitido por ICBF o Comisaria de Familia que demuestre que tiene la custodia.



Personas mayores – fotocopia de la cédula de la persona mayor. Presentar certificación de supervivencia y/o certificación de la plataforma ADRES de la persona mayor.



Fotocopia de la cédula de la persona con movilidad reducida, personas en situación de discapacidad y/o paciente terminal. Certificación médica emitida por la EPS a la que se encuentre afiliada/o que dé cuenta de la condición/situación de salud de la persona.



Para obtener puntaje adicional por hacer parte de algún proceso organizativo, la aspirante deberá presentar un certificado de la organización o colectividad de la localidad de Kennedy a la que pertenece.



Para recategorización: debe presentar el certificado SIMIT (no mayor a 30 días) donde indique que se encuentra a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito o tener un acuerdo de pago.

Requisitos mipymes:

Una fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o propietario.



Certificado de residencia en la localidad.



Fotocopia de la factura de un recibo de servicio público donde opera la mipyme.



Certificado de la Cámara de Comercio de la empresa.



Copia del Registro Único Tributario (RUT).



Tanto la matrícula de Cámara de Comercio como la inscripción en el RUT deberán ser mínimo de seis meses.



Carta de intención para postularse a la convocatoria.



Carta de compromiso diligenciada y firmada.



Formulario de inscripción totalmente diligenciado.



Tener la mipyme en funcionamiento- verificación en sitio. Dos fotografías del negocio o empresa donde se evidencie: la nomenclatura y la actividad.



El colaborador que represente la mipyme y desee participar en el curso de conducción y posterior entrega de licencias de categoría A2 o C1. Debe presentar el certificado SIMIT (no mayor a 30 días) donde indique que se encuentra a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.



Constancia firmada donde certifique que no ha sido beneficiario del proyecto de licencias del FDLK ejecutados en vigencias anteriores.



Tenga en cuenta que si tiene una mipyme puede solicitar hasta cuatro licencias de conducción ya sea A2 o C1. Asimismo, al realizar el proceso de postulación debes diligenciar el formulario por cada una de las personas solicitantes.



En este caso, se pueden postular hombres, mujeres, y personas en sus diversidades que cumplan con los requisitos.

Requisitos emprendimientos:

Categorías y cantidad de licencias de conducción que serán entregados a emprendimientos:



A2: 100



C1: 424



Una fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante del emprendimiento.



Certificado de residencia en la localidad.



Fotocopia de un recibo de servicio público donde opera el emprendimiento. (Su operación debe ser en la localidad de Kennedy).



Tener una iniciativa productiva en marcha, verificación a través de dos fotografías del emprendimiento donde se evidencie: la nomenclatura y la actividad económica que desarrolla.



Carta de intención para postularse a la convocatoria.



Carta de compromiso diligenciada y firmada



Formulario de inscripción totalmente diligenciado.



Tres (3) facturas de compras o cuentas de cobro a proveedores dentro de los últimos tres meses a la fecha de postulación al proyecto, o; demostrar ingresos relacionados con la actividad económica postulada a participar en el programa durante los últimos 12 meses.



Una (1) referencia comercial de un proveedor donde se especifique desde que fecha se tiene relación comercial con el emprendedor y el monto promedio de compra.



En el caso de ser vendedor informal deberá estar registrado en el RIVI, condición que será verificada en las bases de datos del IPES. En este caso no se hará necesario presentar la factura del servicio público.



El colaborador que represente el emprendimiento y desee participar en el curso de conducción y posterior entrega de licencias de categoría A2 o C1. Debe presentar el certificado SIMIT (no mayor a 30 días) donde indique que se encuentra a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.



Constancia firmada donde certifique que no ha sido beneficiaria del proyecto de licencias del FDLK ejecutados en vigencias anteriores.



Puede postular a dos personas de tu emprendimiento para licencias de conducción categorías A2 o C1.



Debe realizar el proceso de inscripción por cada una de las postulaciones.



Pueden postularse hombres, mujeres, y personas en sus diversidades que cumplan con los requisitos.

¿Cómo acceder al programa de licencias de conducción gratuitas?

Presencial en la sede de la Alcaldía Local de Kennedy, ubicada en la transversal 78K # 41 A - 04 Sur, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Virtualmente, en cada uno de los links que te indicamos en la sección de beneficiados.



En caso de tener dudas con el proceso de inscripción puedes escribir al WhatsApp 3105936232, eso sí, ten presente que este no es un medio válido para realizar tu registro.

