Estas son las personas que murieron en el accidente de Guaduas

Hasta la mañana de este jueves, ocho personas habían fallecido en el accidente de la vía Guaduas - Puerto Salgar, que ocurrió este miércoles y que llevó a movilizar a una decena de personas de los organismos de socorro y de las autoridades de tránsito.



Los cuerpos de las víctimas fatales se encuentran en Medicina Legal, sede Facatativá, y los familiares esperan que este jueves se los entreguen para realizar las honras fúnebres.

Los primeros momentos tras el fatal accidente en Guaduas, Cundinamarca Una volqueta, que al parecer se quedó sin frenos en el kilómetro 48 de la vía Guaduas-Puerto Salgar, arrolló a un grupo de personas que se encontraban observando un choque de dos vehículos, que se había registrado horas antes.

"Daba la vida por sus hijos"

Hermes Sánchez, tenía unos 30 años. Foto: Facebook de Hermes Sánchez

Con politraumatismos severos terminó el cuerpo de Hermes Fernando Sánchez Poveda, un hombre de aproximadamente 30 años, quien falleció este miércoles en el accidente de la vía Guaduas-Puerto Salgar.



Hermes dejó una esposa y dos hijos, de 10 meses y de 6 años, según allegados. "Él daba la vida por ellos, eran su adoración. Hablaba siempre mucho de su flaco, como llamaba al hijo mayor. Ellos vivían en Guaduas, pero hace cuatro años se fueron a vivir a Madrid, Cundinamarca", explicó Martha, una de las amigas que lo acompañó desde octavo de primaria.



"Era un trabajador incansable. Solo se dedicaba a su familia, al fútbol, y a la pelea de gallos, que era una de sus pasiones", recordó la mujer.



Hermes había viajado a Guaduas, con toda su familia, para visitar a sus padres, que viven en la vereda Cocoló, de ese mismo municipio. Aún no se conoce por qué razón él se encontraba en la zona del accidente que miraba, cuando fue arrollado por una volqueta.



El hombre trabajaba como mensajero en un asadero de pollos del municipio de Madrid y vivía cerca de su hermano mayor, quien residía en Mosquera. Sus amigos cuentan que hasta criaba gallos en su vivienda.

El vendedor de pescados

Édison Fabián Morales tenía 37 años. Foto: Archivo particular

"Ya viene Bicho a vender el pescado", era lo que decían cuando Édison Fabián Morales, de 37 años, llegaba a la plaza de mercado, o a las tiendas para comercializar este animal. A esa actividad se dedicó desde muy joven.



Bicho era su apodo y ese mismo sobrenombre lo repitieron varias veces este miércoles, en la plaza de mercado de Guaduas, minutos después del fatal accidente que acabó con su vida. "Yo​ estaba allá comprando unas cosas. No lo podía creía, así que me fui al hospital, y allá me encontré al papá de Édison y a mi mamá. Ya había muerto", recordó Hermes Melo, primo hermano de la víctima.



A los ocho meses que Édison nació, su progenitora lo abandonó. "Por eso, mi mamá, que era hermana de su papá, lo adoptó y vivimos como primo hermanos. Yo tenía otros tres hermanos", comentó Hermes.



Bicho se convirtió desde joven en comerciante de pesados en el municipio y allí se casó. Tuvo dos hijos, uno de 14 años y una niña de un año. También era aficionado a los juegos de azar.



"Parece que ayer (miércoles), cuando se enteró del accidente, le dio curiosidad y se fue a mirar hasta allá qué había pasado", relató su primo hermano.



BOGOTÁ

Escríbanos a miccru@eltiempo.com@M_CruzRoa