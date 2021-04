¿Quién vivía en el puente de la calle 100 con cra. 15?

El puente de la calle 100 con carrera 15 hasta ayer se había convertido en ‘vivienda’ de dos recicladores de la zona. A los cuartos oscuros que tiene esta infraestructura para inspeccionar el estado de las vigas fueron arribando colchones, muebles, televisores y cocinas a tal punto que estos tuvieran la apariencia de un apartamento.



Uno de ellos era Jarlinson Guzmán, un hombre de aproximadamente 37 años de edad y conocido por algunos allegados como ‘el negro’. En la zona no pasa desapercibido, otros recicladores y habitantes del sector lo reconocen como el hombre que conduce su carreta de reciclaje con una bandera de Colombia colgada sobre esta y quien merodea por el puente en las noches.

Fabián Rico, coordinador territorial de habitabilidad en calle de la Secretaría de Integración Social, tiene rastro de él desde hace 8 años. Describe a Jarlinson como un hombre tranquilo, calmado y quien ha participado en distintas actividades realizadas por el Distrito para este tipo de personas. “En algún momento hizo parte de un grupo armado, hizo proceso de reinserción. Estamos trabajando su situación de salud”, explica.



También menciona que Jarlinson no acostumbra a vender las cosas, sino que las acumula. Por ello, en la intervención que realizaron las autoridades distritales en la zona y, al momento de recoger las cosas que él acumulaba, casi llenan la zona de carga de un camión de basura. “Él llega a este punto y comienza a generar una gran acumulación de residuos. Pero, generalmente, esto es regalado por la gente del entorno”, menciona Rico.



Desde que la Secretaría de Integración Social tiene conocimiento sobre el caso de Jarlinson, él ha manifestado que tiene familia en el departamento de Antioquia, pero que no puede volver por posibles amenazas.

Desde hace seis años tienen registro de él en la zona norte de la ciudad. Y aunque se le ha ofrecido vincularse a la oferta de atención institucional, el apego al entorno no se lo ha permitido.



Por ejemplo, Rico cuenta que una persona del sector le pagó a él para que cuidara cosas de un apartamento mientras que conseguía a dónde mudarse. También recibe constantemente objetos de otros residentes del sector.



Además de Jarlinson, en el puente también vivía otro reciclador. No obstante, esta personas no mantiene ningún diálogo con la Secretaría de Integración Social y poco se sabe sobre su condición.

¿Por qué la intervención?

Diego Herrera, asesor del despacho de la Secretaría de Seguridad, explicó que esta intervención se hizo por solicitud de la comunidad.



“Una invasión de espacio público muy fuerte. Carreteros estaban haciendo clasificación y disposición de materiales en la vía, plazoleta y debajo del puente”, comenta.



Esta operación duró tres días. El miércoles en la madrugada fue la primera, donde se hizo oferta institucional para ser recicladores de oficio de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), pero no aceptaron. Al encontrar a las personas viviendo en este sitio, las autoridades les dieron un plazo para que seleccionaran lo que quisieran llevarse.

Sin embargo, algunos objetos volvieron a ser ingresados a los cuartos y ayer se realizó una nueva intervención, donde funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) soldaron las puertas.



Desde la Secretaría de Seguridad sostienen que han identificado más puentes sobre la autopista Norte y algunas estaciones de TransMilenio en las mismas condiciones. “Vamos a intervenir más sitios, pero previo a esto haremos la oferta social”, sostiene Herrera.

Vulnerabilidad

Rico explica que en ese punto se han hecho tres intervenciones similares en los últimos cuatro años. Y si bien ha habido oferta institucional, su acogida depende de la libre aceptación.



Según el último censo de habitabilidad en calle realizado en 2017, posterior a la intervención del Bronx, son cerca de 10.000 personas en esta condición.

No obstante, por las condiciones económicas actuales derivadas por la pandemia, fenómenos migratorios y violencia en algunos territorios esta cifra podría ir en aumento.



Actualmente son cerca de 2.000 personas en condición de habitabilidad de calle institucionalizadas, donde reciben atención psicosocial y se trabajan las expectativas de cada persona para generar nuevos proyectos.



El año pasado, la Uaesp realizó un ejercicio de caracterización de recicladores. Estos arrojaron que en la ciudad hay 24.310 personas dedicadas a esta labor. El 95 por ciento no se reconoce o no es habitante de calle, pero el 5 por ciento se encuentra en esta situación. Además, 2.768 personas manifestaron no tener acceso a salud y solo el 3 por ciento estaría cobijado con seguridad social en el aspecto de pensión. Cerca del 57 por ciento de esta población es analfabeta.

