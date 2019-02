Y cómo va la disputa por la presidencia del Concejo de Bogotá

A esta hora, el Concejo de Bogotá es un hervidero de rumores por cuenta de quién será el próximo presidente de esa corporación. Si se honran los acuerdos que se pactaron a comienzos de 2016, el turno sería para el partido Alianza Verde, que debe postular a uno de los miembros de su bancada para que sea sometido a votación de la plenaria. Pero ¿y si no se cumplen?

Lo que se sabe es que dentro de esa corporación presuntamente hay un grupo de concejales de diferentes fuerzas políticas que serían los encargados de tratar de romper la coalición, hacer agua los acuerdos y poner en el cargo a otra figura política que no les genere tanto temor a la hora de las elecciones.



Según las fuentes consultadas a lo largo de esta semana por EL TIEMPO, ese temor tiene nombres propios: Claudia López y Antonio Navarro Wolff, dos pesos pesados de la política alternativa que ya demostraron que tienen vocación de poder en Bogotá.



Y todo parece indicar que es eso lo que temen algunos de los políticos tradicionales, que sean las directivas ‘verdes’ las que manejen los hilos del poder en el cabildo en este 2019, el año de las elecciones locales.



Reuniones van, llamadas vienen, mensajes de WhatsApp por un lado, fotos de concejales de diferentes partidos reunidos en sitios públicos por otro. En fin. Todo un cotarro político que tiene un trasfondo claro: la elección del próximo alcalde de la ciudad.



“Por supuesto que quien quede de los ‘verdes’ será el ventrílocuo de las directivas del partido verde. Y quiénes son ellos: Claudia y Navarro, y esa paloma si no se la vamos a soltar”, dice un concejal que pidió no publicar su nombre.



Pero hay que decirlo, también están los políticos que no le juegan a esa movida, que consideran que eso no influye para nada, que a los ciudadanos de a pie poco o nada les importa lo que pase en esa corporación y hasta se sonríen, pues afirman que si así fuera, los viejos partidos tendrían el control. Piden que no se publiquen su nombres.



El nerviosismo nace de una decisión que tomaron los compromisarios de los partidos en el Concejo hace tres años, cuando se repartieron los periodos presidenciales.



En el 2016, el cargo fue para Roberto Hinestrosa, del partido Cambio Radical, hombre cercano al exvicepresidente y excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien sufrió una estrepitosa derrota en las urnas presidenciales.



Luego, en 2017, en cumplimiento de los acuerdos entre los partidos mayoritarios, el turno fue para el exconcejal y hoy senador del Partido Liberal Horacio José Serpa, hijo de Horacio Serpa Uribe, un político de tradición oriundo de Santander.



El tercer año le correspondió al partido del expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático. Allí estuvo Daniel Palacios, a quien esta semana se le acaba el periodo.



En general, todos los partidos mayoritarios están por lo mismo: divididos.



Por el lado de los liberales también hay toda suerte de fricciones, pues mientras que unos tienen sus candidatos propios hay otros, como María Victoria Vargas Silva, que afirma: “Si se hicieron esos pactos, se deben cumplir”.



Y en Cambio Radical (CR) las cosas están igual porque hay concejales que quieren romper el pacto e impulsar la presidencia de alguien cercano a sus intereses, como el partido de ‘la U’. Sin embargo, hay otros concejales de CR, como José David Castellanos, quien de frente dice que los acuerdos se deben cumplir y que además sería un mal mensaje del Concejo para la ciudad.



Se sabe que el Centro Democrático está en la misma situación de decidir si cumple o no el acuerdo.



Otros sectores que no están en la coalición –como Venus Albeiro Silva, quien salió del Polo y ahora actúa como independiente– consideran que son los ‘verdes’ quienes deben decidir a quién postulan, lo que en otras palabras significa que consideran que el acuerdo de 2016 se debe cumplir. Nada extraño que Silva esté pidiendo pista para aterrizar en el partido ‘verde’.



Durante esta semana, EL TIEMPO estuvo hablando y consultando con concejales de diferentes fuerzas políticas que llevan a una misma conclusión: siempre, por esta época preelectoral, pasa lo mismo: rumores van, componendas vienen, con el fin de dejarle la presidencia a quien más les convenga.



HUGO PARRA