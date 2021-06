¿Quién responde por el incidente con inflable en Bogotá?

La Alcaldía Local de Rafael Uribe sigue al tanto del incidente que causó pánico este lunes festivo en el barrio Sosiego, en el sur de Bogotá: la emergencia que se vivió cuando un inflable en un parque salió volando, con menores adentro, por un fuerte ventarrón.



En conversación con este diario, el alcalde local, Alejandro Rivera, confirmó que cinco menores resultaron lesionados, uno de ellos es una niña que resultó más golpeada. Sin embargo, aseguró que no se ha podido tener contacto con la familia.

(Le puede interesar: Impresionante accidente de un inflable infantil en el sur de Bogotá)

Aunque la Alcaldía está buscando a la familia para ofrecer asistencia, Rivera reconoce que, en principio, la responsabilidad es de los operadores del juego infantil.



"Hemos tratado de ubicar la empresa, estamos en esa tarea. Hay una responsabilidad civil para cotejar las pólizas y los permisos que les permitan desarrollar las actividades", precisó Rivera.



Sin embargo, aclaró que esta es una actividad no regulada por el Distrito: "Este tipo de actividades son informales y no están reguladas ni por el Dadep, ni por el IDRD. La inspección vigilancia y control es de la Alcaldía Local y de la Inspección de Policía. Hacemos un llamado a la comunidad para que no use este tipo de actividades en los parques, son actividades informales que no se encuentran reguladas ni autorizadas. Vamos a intensificar operativos".

EL TIEMPO