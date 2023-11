¿Quién le responde a la mujer de 85 años que le cayó una estructura de Navidad encima?

Luego de que una infraestructura cayó sobre unos artistas en Salitre Plaza y de que una pantalla se desplomó sobre varias personas en Tocancipá, dejando como saldo una persona muerta, otra vez ocurre una tragedia. En esta ocasión, un adorno metálico de Navidad cayó encima de Colombia Quintana de Montoya, una mujer de 85 años que visitaba el centro comercial Paseo San Rafael.



(De su interés: Desplome de pantalla en Autódromo de Tocancipá: ¿quién debe responder?)

La pregunta ahora es: ¿quién responde? Lo primero que hay que aclarar son los hechos.

Según Juan Ricardo Montoya, hijo de la víctima, todo ocurrió cuando la adulta mayor quedó atrapada bajo una estructura metálica que estaba unida y hacía parte de la decoración navideña del establecimiento comercial localizado en la calle 134 con carrera 55, en Suba.

El accidente se presentó el pasado miércoles 22 de noviembre, a eso de la 1 de la tarde, y según algunos testigos el trabajo no estaba señalizado con avisos de precaución o demarcación, y tampoco se tomaron en cuenta los fuertes vientos que se han presentado recientemente en Bogotá.



(De su interés: Los milagros que lograron las mascotas de pacientes en UCI de Bogotá)

“Mi mamá iba entrando al centro comercial San Rafael. Estaba sola porque ella vive en el sector, al lado de nuestro apartamento. Eso le cayó encima. Este tipo de trabajos se debe hacer en la noche”, afirmó Montoya.

Agregó que tampoco había ningún tipo de personal a cargo del cuidado de las inmensas piezas metálicas ni del centro comercial. “Simplemente se fueron del lugar y dejaron eso ahí tirado. Cuando mi mamá iba a entrar, le cayeron dos estructuras metálicas encima. No estaban ancladas. Hubo un ventarrón y ella quedó inmediatamente inconsciente porque es de contextura delgada. Mucha gente fue testigo de los hechos”, dijo.

Diego Dueñas, uno de los ciudadanos que presenció el hecho, recordó que estaba al lado y que luego de los hechos tomó fotos. “Tomé fotos de todos los objetos que le cayeron encima. Se la llevaron al segundo piso a la enfermería del centro comercial San Rafael”.

Facebook Twitter Linkedin

Mi mamá iba entrando al centro comercial San Rafael Foto: Archivo particular

La familia de la víctima además se queja de que no le prestaron servicio de ambulancia y que por eso, en compañía de una enfermera del lugar, trasladaron a Colombia a su casa y de ahí a la Fundación Santa Fe.

La adulta mayor se encuentra con contusiones en el cuerpo y, según su familia, el diagnóstico no es favorable. “Vamos a comenzar el proceso de demanda contra en centro comercial porque ellos, inicialmente, aceptaron ayudarnos, pero luego no se volvieron a pronunciar y empezaron a enredarnos. Solo hablan de las pólizas del contratista”.



(De su interés: San Juan de Dios: la historia de la joya que se hunde en moho y los pleitos)

Tenemos problemas con Compensar porque no queremos que la trasladen FACEBOOK

TWITTER

La familia de la víctima aseguró que no han encontrado la ayuda ni el acompañamiento que esperaban y ahora están enfrentando que Colombia no tiene plan complementario y la clínica no les permite sacarla por su estado y su salud. “Tenemos problemas con Compensar porque no queremos que la trasladen, sino que le den una habitación donde está, que sabemos que los tratamientos son buenos y ya están avanzados”.

Voceros del centro comercial le han dicho a la familia que están informando sobre la situación al corredor de seguros del centro comercial, al contratista y a todas las áreas legales del San Rafael. “Ellos nos van a indicar cuál es el paso por seguir. Estamos remitiendo la información. Nosotros no estamos evadiendo la responsabilidad”, dijo Ana María Rodríguez, vocera del centro comercial y quien se ha venido comunicando con los familiares de la señora Colombia.

Sin embargo, los familiares de la mujer indican que no pueden esperar los trámites legales y que necesitan agilizar todo, teniendo en cuenta la gravedad de la paciente. “No vamos a trasladar a mi mamá. Los causantes deben garantizar que ella cumpla con todo su tratamiento y con las secuelas que le deje ese fuerte golpe que recibió”. Lo que les preocupa a los allegados de la adulta mayor es que ella no ha recuperado el habla y temen que debido al golpe quede con problemas neurológicos o físicos.

También les preocupa que voceros del centro comercial les han dicho que debía hacerse el traslado a la EPS porque la aseguradora al parecer no pagaría tratamientos particulares. “Ese no es nuestro problema. La responsabilidad es del centro comercial”, responde la familia de la víctima.



(De su interés: Hombre en detención domiciliaria escondía su brazalete con aluminio en Bogotá)

Los representantes del centro comercial también señalan que les han informado a los familiares que se tienen que surtir los protocolos de la aseguradora. “Tenemos que cumplir con esto. Mostrar pruebas. Todo. La situación nos exige respetar todo esto”, precisaron.

¿Qué dicen los expertos?

Según el abogado penalista John Fajardo, en este caso opera la responsabilidad civil extracontractual porque la culpa no es de la víctima, ni es un caso fortuito. “La víctima tiene que asesorarse jurídicamente, solicitar primero una conciliación extrajudicial con los representantes del centro comercial y en caso de que no exista conciliación se debe iniciar la respectiva demanda”.





(De su interés: Mujer está en cuidados intensivos luego de que le cayera estructura en CC. San Rafael)

Fajardo explicó que sí hay responsabilidad del centro comercial al no tener demarcada la zona, así como del contratista que tiene responsabilidad en este hecho. “Pero quien debe responder la demanda es el centro comercial. Por lo tanto, la víctima y su familia deben entablar la demanda y agotar paso a paso cada uno de los requisitos”.

Para la aboga Eliana Melisa Lizarazo González, de la firma Camilo González, hay que contemplar varios aspectos importantes y urgentes. “Como el centro comercial dice que no va a pagar tratamientos privados, la familia debe pedir de forma urgente las pólizas de las que habla el centro comercial, de la aseguradora y de los contratistas, y saber de cuánto es el monto de reparación. Eso es lo más urgente. Eso toca hacerlo por derecho de petición”.

Agregó que la familia puede aplicar una demanda de responsabilidad civil extracontractual sobre el contratista y los representantes del centro comercial.

“Pero yo creo que también cabe una contra el Distrito porque esos trabajos los estaban haciendo en espacio público y necesitamos saber si se estaba cumpliendo con los requisitos que exige el Distrito para el tema de instalación de decoraciones navideñas. Ahí sí sería una reparación directa. Habría un caso civil y otro administrativo”.

REDACCION BOGOTÁ

​CAROL MALAVER

Más noticias de Bogotá