Cómo Fabian Estiven Duarte de 29 años y de nacionalidad colombiana fue identificado uno de los cuatro sicarios que atentaron la noche de ayer contra el esquema de seguridad del director de la Unidad Nacional Protección (UNP) Augusto Rodríguez quien se movilizaba en una camioneta marca Toyota TX de placa blanca terminada en 213.

En medio cruce de disparos, las autoridades lograron dar de baja a Duarte y poner a salvo al director quien rápidamente fue cubierto por los hombres que componen su cuerpo de seguridad.



Según un reporte oficial, el sicario que cayó en medio de la confrontación ya tenía antecedentes por un caso de homicidio en 2014, sin embargo, al consultar el registro judicial tanto en Policía como en la Procuraduría se evidencia que el hombre no tenía temas pendientes con la justicia.



No obstante una fuente conocedora del caso aseguró que no era la primera vez que el hombre habría estado involucrado en un intento de homicidio, incluso, que podría haber sido el autor de otros sicaritos en la ciudad durante los últimos años.



Aunque las autoridades no han podido develar quién está detrás del atentado contra el director de la UNP señalan que los datos que han recopilado sobre la identidad de uno de los autores del crimen, los podrían conducir al paradero de ejecutar la orden de muerte en contra de Rodríguez.



En el reporte preliminar de las autoridades quedó establecido que el hombre abatido cayó en plena vía pública a la altura de la carrera 50 # 19-21 sur, en el sector de Ciudad Montes. Los otros tres hombres, que al parecer habrían intimidado con armas de fuego al director y su esquema de seguridad lograron darse a la fuga.





NOTICIA EN DESARROLLO…



REDACCIÓN BOGOTÁ