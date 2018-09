¿Quién está detrás de los muñecos colgados con camisetas del Santa Fe?

Ni la Policía ni la Secretaría de Convivencia y Seguridad se pronunciaron sobre el tema, pero expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que detrás de ese acto hay amenazas vedadas, que no se pueden tomar a la ligera.



Estos muñecos colgados con camisetas de Santa Fe en unos puntos de la ciudad, aparecieron a pocas horas de la celebración del clásico de los equipos bogotanos programado para la noche de este miércoles por la copa Suramericana.



La pregunta que se formularon los ciudadanos es quiénes están detrás de estas amenazas y cuál es el daño que pretenden hacerle a los aficionados.

A juicio del analista y experto en seguridad ciudadana, Hugo Acero, esto va más allá de un juego de barristas o de adolescentes que amenazan a la topa tolondra. Se trata de una acción delincuencial orquestada “por alguien que tiene un prontuario profesional”, dice.



En este sentido precisó que los muñecos representan una copia de la forma violenta como actúa el grupo de narcotraficantes Los Zetas de México que cuelgan a sus víctimas de puentes para intimidar y someter a la población.



"Dentro de las barras hay algunos de los miembros que son delincuentes, que roban y asesinan y muy seguramente pertenecen a organizaciones criminales", expresó Acero.

El experto aclaró que este un tema que le preocupa a toda la ciudadanía y las autoridades deben prender las alarmas e investigar a fondo quienes fueron los autores de esta amenaza.



Los muñecos aparecieron colgados en el puente de la carrera 30 con calle 63 con una pancarta alusiva al partido de este miércoles entre Millonarios y Santa Fe.



Acero recordó el pasado reciente cuando las mafias del narcotráfico financiaban el fútbol colombiano, pasado que fue marcado por la criminalidad.

Monseñor Alirio López, quien ha trabajado con las barras para que los estadios sean campos de paz rechazó este tipo de comportamientos.



“El fútbol es un deporte que tiene que unirnos como ciudadanos. No debe crear ningún tipo de fronteras entre personas que vivimos una misma pasión. El estadio es un campo sagrado y los hinchas deben entender que la libertad de seguir un equipo termina en cuanto yo ofendo o ataco a otro que no es de mí mismo equipo”, insistió el sacerdote.



Además, hace un llamado a las autoridades para que las personas que se encuentren responsables, sean sancionadas y no entren al estadio, ya que estos comportamientos fomentan el miedo y el vandalismo.



“El llamado es para los hinchas de ambos equipos para que no usen este tipo de actos como una forma de intimidar al contrario. Además, que la infraestructura de la ciudad no tiene por qué cargar con este tipo de vandalismo”, precisó Monseñor López.



Entre tanto, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, (IDPAC), a través de un comunicado, rechazó estos actos insistiendo en que “estos acciones, no deben ser entendidas como el “folklore” alrededor del balompié ni aceptadas, ya que van en contravía de la convivencia y las políticas de Puertas Abiertas al Fútbol”.



El club los Millonarios rechazó "los actos y mensajes violentos que emplean los enemigos del fútbol al tiempo que insistió en que "seguirá trabajando incansablemente para que el fútbol sea un espectáculo que se viva en armonía, convivencia y paz, en donde prime el respeto por nuestros colores y por los del equipo rival. Todos debemos tener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de los estadios".



