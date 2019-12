Quién es quién en el gabinete que está conformando Claudia López

La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, envió esta semana las primeras señales de lo que será su gobierno con el nombramiento de varias de las cabezas de algunas de las secretarías distritales.

Se trata, hasta el momento, de un gabinete que armoniza lo técnico con personajes de robusta preparación académica, y lo político, ya que varios son exfuncionarios de alto nivel en entidades públicas e incluso, con cercanías evidentes a partidos y movimientos que apoyaron su candidatura.



En el primer grupo, con demostrada preparación para asumir los retos en sus materias, están por ejemplo Hugo Acero, designado como secretario de Seguridad y quien, más allá de su paso por las administraciones de Antanas Mockus y la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, se ha destacado como un referente nacional en temas de seguridad ciudadana siendo, entre otras, asesor de la Policía, el BID y el Banco Mundial.



Para John Mario González, analista político, a esta lista se suman designaciones como la de Juan Mauricio Ramírez, quien será el secretario de Hacienda.



“Es una excelente elección, él estuvo en Planeación Nacional y en Fedesarrollo. Tiene un perfil técnico bueno”, opinó González.



En el segundo grupo, de un corte más político, está Xinia Navarro, actual concejal de la ciudad por el Polo Democrático Alternativo –con posiciones radicales en contra de la Administración de Enrique Peñalosa– y quien, además de ser abogada y magíster en derecho público de la Universidad Nacional, recoge el apoyo que su partido político le ofreció con una alianza a López y a los ‘verdes’.



Otra designación de este tono es la de Luis Ernesto Gómez como secretario de Gobierno. Él compitió en la primera fase de la campaña a la alcaldía de Bogotá con su movimiento ciudadano Activistas, pero con el tiempo decidió retirarse de la contienda y adherirse a López. Además, para muchos, se trata de un guiño a los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y Guillerno Rivera, cercanos a Gómez.



También, hasta ahora, es un gabinete con la misma proporción de hombres y mujeres.



Sin embargo, Carlos Arias, experto en comunicación política, dijo que más allá de los matices entre la capacidad de los nuevos funcionarios y la filigrana de los acuerdos políticos, un factor determinante será la capacidad que estos tengan para amoldarse a las dinámicas de la ejecución de la política pública que, advierte, es muy distinta a ser un académico experto o un opinador.



"Claudia cae en lo que todos han hecho que es mostrar un primer gabinete técnico preparado, profesional. Ahora lo que toca es evidenciar qué tantos alcances y qué tanta gestión puede lograr ese gabinete técnico", señaló Arias.

Una decisión de Claudia López y el partido Alianza Verde que llamó la atención fue que contrataron a una firma cazatalentos para elegir a funcionarios de primera línea.



Si bien los nombramientos han sido aplaudidos por distintos sectores justamente por la idoneidad y preparación (la mayoría tienen maestría), John Mario González cree que no fue adecuado recurrir a esta estrategia.



“En la escogencia del gabinete hay un elemento de índole de competencias y de preparación académica que tengan los funcionarios, pero hay un elemento político que no puede cumplir la firma”, dijo.



En ese sentido, López parece haber encontrado la receta adecuada para combinar las competencias que se requieren en cada cartera, y al mismo tiempo responder a los apoyos que recibió durante su campaña y que la ayudaron a ser elegida.



Nombres como el de Alejandro Gómez, nuevo secretario de Salud, es un ejemplo de ello. Se trata de un experto en la materia que incluso recibió el respaldo del actual secretario de esa entidad, Luis Gonzalo Morales.



Gómez fue candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia como fórmula de la aspiración de Claudia López al Senado en el 2014. Además, fue director de salud pública durante la administración de Sergio Fajardo en Medellín.



Como este, podría mencionarse el caso de Adriana Córdoba, la nueva secretaria de Planeación, quien además de estar capacitada para asumir los retos de esta entidad, es la esposa de Antanas Mockus, un escudero de la alcaldesa electa.



Pero no todo está servido. Para Ómar Oróstegui, director de Bogotá Cómo Vamos, programa que lleva 21 años tomando el pulso de los bogotanos y el impacto de las políticas públicas de los últimos siete gobiernos distritales, a la luz de las necesidades de los ciudadanos, todavía falta conocer los nombres que liderarán entidades claves como el IDU, TransMilenio y la secretaría de Movilidad.



“En temas de movilidad hay cosas por hacer pendientes, entre ellas si se sube la tarifa del transporte público; por otro lado, resolver licitaciones como la de parqueo en vía, que se espera que esos recursos financien el SITP, resolver el tema del SITP provisional, entre otros”, advirtió.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO