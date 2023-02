Se empiezan a conocer detalles sobre quién sería el responsable de la muerte de Stiven Vega Contreras, el trabajador de 19 años que falleció luego de ser arrollado por una camioneta en una de las obras de la avenida 68, mientras apoyaba las labores de traslado de maquinaria.

Joan Stiven Vega Contreras, auxiliar de tráfico, murió a las 4:30 a. m. del sábado 18 de febrero, en la Clínica El Nogal, luego de que la camioneta de placas JHO 172, conducida presuntamente por Carlos Roberto Valderrama Cusguen, lo arrastrara por más de 40 metros.



Si bien Valderrama Cusguen fue detenido en el lugar de los hechos, la Fiscalía informó en la mañana de este lunes que el imputado quedó en libertad por insuficiencia de elementos materiales probatorios para formular imputación.



"Si bien está probado el estado de embriaguez del indiciado, más no así los hechos porque el caso se presentó sobre la medianoche y a las 8 a. m. se hizo, al parecer, la inspección", explicaron desde la Fiscalía.



Agregaron que "el fiscal no sabe si hubo modificación de la escena y por eso se hacen necesarios los videos para revisar la ocurrencia de los hechos".



La Fiscalía también señaló que el procesado será citado a audiencia para formulación de imputación una vez se recopile toda la información y material probatorio.

¿Quién es Valderrama Cusguen?

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Roberto Valderrama habría causado la muerte de Stiven Vega. Foto: Archivo particular

Una fuente le confirmó a este diario que Carlos Roberto Valderrama Cusguen lleva 14 años vinculado a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), es un destacado oficial y ha ocupado cargos distinguidos dentro de la institución.



Actualmente es teniente coronel -recibió su ascenso en diciembre- y se desempeña como Subdirector de Información Geoespacial y Procedimientos de la Dirección de Navegación Aérea.



Otra fuente cercana al caso le confirmó a EL TIEMPO que el día del accidente Valderrama Cusguen se encontraba en el Club Suboficiales de la Fuerza Aérea, ubicado en el barrio Andes, en la localidad de Barrios Unidos.



Según el testimonio, quien pidió no revelar su identidad, ese día varias personas le insistieron a Valderrama Cusguen que pidiera un taxi, no obstante, el militar se habría negado.



En conversación con EL TIEMPO, Anderson Vega, hermano de la víctima, señaló que no está de acuerdo con la determinación de las autoridades de dejarlo en libertad. "No nos parece. Tenemos los videos de cuando lo capturan. Al tipo lo persiguieron para que no se volara. Qué más tiene que pasar para que él pague", dijo el familiar de Stiven.

Más noticias