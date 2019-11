¿Quién es Martín Nieto, herido durante el toque de queda del 22N?

Martín Angelo Nieto Romero reside en el barrio San Miguel, en la localidad de Barrios Unidos, en el nororiente de Bogotá. Es un ingeniero mecánico, de 27 años, que labora para mantener a su hija, de 5, y a quien le gusta jugar fútbol con sus amigos en sus tiempos libres, según contó su hermana, Carolina Nieto.

Su prima, Raquel Alarcón Nieto, quien además vive con él, lo describe como un hombre "amoroso y trabajador". Incluso, le dijo a Citytv, el amor por su familia fue, irónicamente, una de las razones del trágico suceso del que fue víctima el pasado viernes 22 de noviembre, durante el toque de queda.



Ese día, en medio los desórdenes que hubo en algunos sectores de la ciudad por supuestos robos y saqueos, una bala impactó la cabeza de Martín. "Por proteger a su familia, terminó en el lugar equivocado recibiendo el impacto de la bala", afirmó Raquel.

Los hechos

Terminándose la tarde del 22 de noviembre, y tras varios disturbios en diferentes partes de Bogotá, la Alcaldía decretó que a partir de las 9 de la noche empezaría a regir un toque de queda en toda la capital del país.



Ya entrada la noche, varias personas, sobre todo en redes sociales, comenzaron a hablar de supuestos robos y saqueos en conjuntos residenciales de la ciudad. "A las 10 de la noche, empezó a sonar la alarma en el barrio San Miguel, lo que alertó a todos los vecinos", señaló Carolina.



Agregó que Martín salió de su casa, acompañado de su padre, Martín Ricardo Nieto, y de Juan Pablo, un amigo. "Se encontraron con efectivos de la Policía y les preguntaron qué estaba pasando, por qué estaba sonando la alarma".



Según la mujer, los uniformados dijeron que "les habían llegado denuncias de supuestos intentos de saqueo y les pidieron a los residentes del barrio ponerse camisetas blancas para identificarlos", orden que Martín y sus acompañantes acataron.



Carolina manifestó que, en medio de la noche, Martín, su padre y el amigo vieron a una persona que estaría intentado entrar a una casa. "Decidieron perseguirlo, junto con un par un de policías. De repente, se escucharon unos disparos y mi hermano cayó al piso".



Cerca del lugar había paramédicos, quienes, con ayuda de los uniformados, socorrieron al herido. Acto seguido, consiguieron una ambulancia para transportalo a un centro asistencial.



"Todo se dio muy rápido para que la ambulancia llegara y para que lo atendieran en el Hospital Infantil Universitario San José", reconoció Carolina.



Allí le realizaron un TAC, que arrojó que tenía una bala incrustada en la mitad de su cráneo. El pronóstico era reservado.

¿Quién disparó?

Una semana después, Martín se está recuperando y mostrando señales positivas. Sin embargo, todavía no se conocen las implicaciones exactas que el disparo tendrá en su salud.



Tras obtener la bala que lo impactó, la Fiscalía adelanta una investigación al respecto. Su hermana explicó que el proyectil es de un cartucho Magnum 3, pero el ente investigador no les ha dado mayor información.



Aún no hay claridad sobre quién hizo el disparo, pero Carolina cree que "quien disparó es una persona que no tiene corazón, es alguien que no mide las consecuencias de sus actos, una persona sin escrúpulos”.



Por otro lado, agradeció a los efectivos de la Policía, los paramédicos y el hospital por la rapidez en la ayuda que le prestaron, y le siguen dando, a su hermano. También resaltó la labor de la Fiscalía.



Por último, afirmó que las manifestaciones que se han dado en los últimos días deben ser más responsables. “Debemos hacer más amor y menos guerra”, cerró.

ANDRÉS GALINDO FERNÁNDEZ

Tendencias EL TIEMPO

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO@agalo98