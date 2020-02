La historia detrás de la mujer que fingió embarazo y robo del bebé

Una mujer le mintió por nueve meses a su familia y a su pareja sobre un supuesto embarazo, y llevó hasta las últimas consecuencias su decisión. Este lunes, las autoridades de seguridad y justicia de Bogotá se enteraron, por una llamada de un familiar, de una terrible noticia.

Al parecer, alguien se había robado el bebé del vientre de la mujer que, según los cálculos de sus cercanos, estaba por nacer. Cuando las autoridades llegaron al lugar, entraron a la habitación de la mujer, donde supuestamente ocurrió todo, y se encontraron con una escena escabrosa.



En una bolsa que estaba en el piso, había lo que parecía ser la placenta, en medio de litros de sangre, y en un espejo estaba escrito en rojo "no llamar a la policía". Lo primero que hicieron los uniformados fue sugerirle a la mujer que fuera al médico para que se le realizaran los exámenes correspondientes, pero ella se negó.

"Dijo que solo se hacía exámenes con una doctora de confianza que le había hecho los controles y había seguido su embarazo", explicó una fuente oficial. Eso llamó la atención de los uniformados, quienes empezaron a indagar sobre quién era esa doctora.



La pareja sentimental de la mujer que fingió esta situación fue llamado a otro lugar. Le preguntaron si había acompañado en alguna cita a su compañera durante este tiempo, a lo que contestó que no. Él también había sido engañado. Sin embargo, proporcionó el número telefónico de la doctora que supuestamente había hecho los controles.



"Cuando llamamos a la doctora le preguntamos si conocía a la mujer y dijo que sí. Sin embargo, cuando le preguntamos que si había había atendido su embarazo, manifestó que no, que nunca había estado en una cita médica con ella", contaron las autoridades.

Fue en ese momento que se perfiló la posibilidad de que todo se trataba de una mentira. Sin embargo, la prueba final fue un examen de sangre que lograron realizarle en el hospital de Kennedy y que comprobó que ella no había tenido ningún parto.



"Ella nunca estuvo embarazada y desde luego ni siquiera tuvo atención de proceso de embarazo en ninguna EPS. Desde el punto de vista de las Secretaría de Salud, a esta persona hay que atenderla desde el punto de vista psicológico", explicó el secretario de Seguridad, Hugo Acero.



Andrés Nieto, experto en seguridad de la universidad Central, dijo que este caso es particular por todo el despliegue que se dio de autoridades de seguridad y justicia de la ciudad.



"La ley 1801, el Código de Policía, en al articulo 35 dice que el mal uso de las líneas de emergencia y sistemas de emergencia en tiempo real tiene una sanción de 833.000 pesos, además de un proceso pedagógico que la persona debe asistir", manifestó el experto.



En este caso no aplicaría un proceso penal por falsa denuncia, ya que la información llegó a través de una llamada al cuadrante por parte de la familia, y no por una noticia criminal por algún conducto de la Fiscalía.



