La gerenta de la bicicleta y la alcaldesa BYCS unirán fuerzas por Bogotá

Andrea Navarrete y Laura Pava se posesionaron recientemente en dos puestos clave para la promoción de la bici y la escucha a los ciclistas. EL TIEMPO habló con ambas sobre sus planes de ejecución y sobre el trabajo en equipo que harán.



Andrea Navarrete

Es graduada en Literatura y tiene un máster en Filosofía, pero ha dedicado su vida a la bici.



Es activista hace 17 años. Como dato curioso, cuenta que en 2016 hizo un viaje en bicicleta por ocho países de América Latina.



"Salí de mi casa y llegué a Foz do Iguaçu, fueron ocho países, 8.000 kilómetros. Lo hice en el 2016, lo hice porque me inspiré en las ballenas, que viajan por todo el continente. Yo quería trabajar por la bici, ganarme la vida con la bici y este viaje me permitió romper con toda esa vida anterior, renunciar a todo y conectarme con colectivos. Estuve en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivía, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile conociendo gente, ampliando mi red", relata.



Luego, en 2017, dictó una serie de conferencias sobre movilidad y género por tres meses en España. Regreso a Colombia y trabajó con un proyecto de Smart Cities; en 2019, se vinculó a la Secretaría de la Mujer y apoyó la organización del Congreso 50/50 Más Mujeres en Bici. Desde septiembre de este año, es gerenta de la bicicleta desde la Secretaría de Movilidad.



"Estoy cumpliendo una cosa que yo ni remotamente me imaginaba y era trabajar en un lugar tan maravilloso, como es la gerencia. El activismo, el enamoramiento, el hacer de la bici mi proyecto de vida me trajo a Bogotá y ahora me permite ocupar este espacio que para mí es un honor enorme: sé que desde aquí puedo transformar las realidades de los y las ciclistas", dice Navarrete.



Andrea es de Bucaramanga y tiene experiencia en temas de bicicleta, género y ciudades inteligentes. ‘El hacer de la bici mi proyecto de vida me trajo a Bogotá’, dice. Foto: Archivo particular

¿Cuáles son los objetivos de su gerencia?

La gerencia de la bici tiene como objetivo articular esfuerzos de distintos sectores; es un ejercicio de diálogo, no solo con los ciudadanos, sino también con entidades distritales y alcaldías municipales.



Mi propuesta quiere fortalecer tres estrategias: participación, género y región.

Quiero hablar de participación porque entiendo la necesidad y el interés del Distrito en volverse a acercar a los colectivos ciclistas... siempre ha habido una tensión ahí. Ese plan se articula con un esfuerzo del Distrito, que se hace desde el Idpac, para generar agencia, orientarlos y apoyarlos.



Usted tiene una carrera marcada por la movilidad y el género...



También pensé una estrategia de género. En eso el Distrito tiene una política con cuatro productos y la Secretaría tiene unos pactos de espacio público. A mí me corresponderá articular esos elementos para enfocarlos en una estrategia que se ocupe de las mujeres en sus diversidades: en movilidad no nos tenemos que concentrar exclusivamente en mujeres, también podemos pensar en personas no binarias, en personas trans.



También está la apuesta de la movilidad del cuidado que son los viajes diferenciales que hacen las mujeres.



Me gusta ver esa evolución natural que han ido teniendo los temas de género en el Distrito. Sin esa visión que tenemos las profesionales vinculadas, sin esa visión de una planeación con enfoque de género, seguramente no iba a haber ningún cambio asociado a la cicloinfraestrucrura o los viajes distintos y necesidades distintas que tenemos las mujeres.



¿Qué vendrá en materia de región?

Hay retos en relación a la seguridad vial. También sabemos que con el Regiotram vendrán unas dinámicas distintas, tendremos que pensar qué vamos a hacer para que esos otros sistemas vinculen la bici para promover la intermodalidad intermunicipal. Esta es una conversación que no es exclusiva de Bogotá y municipios; también debe estar la nación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte.

Para mí, subirme a la bici ya era un acto político. Y ser mujer y subirme a la bicicleta ya era una reivindicación del derecho a la ciudad FACEBOOK

TWITTER



¿Tiene planes para combatir la inseguridad?

Este es un tema que está más del lado de Secretaría de Seguridad; pero, claro la gerencia tendría que ser una gran sombrilla distrital. Por ahora, estamos acompañando el trabajo de Rutas Seguras y haciendo todo el esfuerzo de Registro Bici, que ahora es 100 % virtual. Pero la seguridad es un tema estructural, está asociado con la injusticia social, con la pobreza... es tan estructural que tendríamos que resolver primero las desigualdades y la pobreza.



Lo que sí podemos hacer ya es pensar en tecnología: en la apuesta que hacen las ciudades inteligentes que, a través de algoritmos, detectan movimientos extraños en el espacio público, en la generación de alertas. No se trata de militarizar la ciudad ni de sacar el triple de policías, sino de aprender a tener redes de cuidado, aprender a fortalecer los espacios con tecnología. Pero eso requiere presupuesto.



Le he propuesto a mi equipo hacer una hackatón de universidades para que piensen cómo podemos abordar la seguridad desde la tecnología.



¿Cómo trabajará con la alcaldesa de la bici?



Ella es parte del eje de participación. Me gusta que Laura tiene un impacto en la gente, su capacidad de transmitir información, de compartir mensajes. Eso es importante en un escenario donde el ciclista suele ser visto como un enemigo.



Con Laura mi expectativa es fortalecer la comunicación con los colectivos ciclistas, creo que hay muchas voluntades desde los activismos, mucho amor por la bici, pero hay mucha ‘fuga’. El poder de Laura es juntar esas voluntades y acercarlas para que sucedan desde la administración.

Laura Pava - Alcaldesa de la bicicleta en Bogotá (BYCS)

Es periodista y, entre 2017 y 2018, se convirtió en una de las primeras creadoras de contenidos relacionados con el ciclismo urbano en Bogotá a través del ‘Rincón de la Bici’ en EL TIEMPO; luego, abrió su propio canal ‘Una Rola en Bici’. Es una reconocida activista.



"Cuando empecé con el Rincón fue importante, porque no solo era el contenido en video; sino el hecho de que una mujer contara su experiencia con la bicicleta", dice. Hoy trabaja por "promover la bicicleta y sus beneficios para las personas de las ciudades".



Pava también es cicloviajera. Ha ido a Quito y a Medellín en bicicleta.



Este año, se postuló a la Alcaldía de la Bicicleta de Bogotá a través de BYCS, una empresa social ubicada en Ámsterdam que trabaja en el ámbito internacional para consolidar a la bicicleta como agente de cambio urbano.



Pava es una alcaldesa sin sueldo. Pero tiene todo el compromiso por trabajar por su ciudad y por los ciclistas. "Cuando veo las noticias sobre ciclistas muertos en siniestros o atracos, me preocupo y me preguntó cómo eso puede cambiar. Pero sé también que este es un ejercicio colectivo, que no depende solo de mí, sino que tiene que ser construído con muchos sectores", dice Pava.

Laura genera contenidos sobre ciclismo urbano y deportivo a través de sus redes sociales. Este año presentó su hoja de vida a BYCS y salió electa como alcaldesa. Foto: Archivo particular

¿Cuáles serán los ejes de su alcaldía?

Para mí es importante el tema de la seguridad y la cultura vial y, transversal a todo, está el género.

Los índices de criminalidad han aumentado, entonces tenemos que trabajarle fuerte al tema; también requiere atención la cultura vial porque todavía hay mucho estigma contra el ciclista.

Para mí, en todo esto, el Distrito es importante, porque es allá donde se toman las decisiones. Por eso mi idea es trabajar de la mano con el sector público; pero también con el sector público y con el sector privado porque tienen un componente económico que nos puede ayudar. Mi trabajo estará enfocado en esos tres ejes, pero también entiendo que la bici no es solo movilidad, sino que genera economía, lazos sociales... es un vehículo que trabaja en muchas dimensiones.



¿Cómo abordará la seguridad?

Estuvimos hablando con la gerenta sobre los Corredores Seguros. Si bien hay unos que ya existen, están enfocados a los sitios aledaños a Bogotá -Verjón, Patios, Patios, la salida por la autopista Norte-; sin embargo, hay sectores y puntos críticos en Bogotá con mayor número de denuncias de robo. Esas zonas deberían tener Corredores Seguros. Habría que ver el tema de la Policía y la Secretaría de Seguridad para ver cómo se puede articular un plan que sea duradero y tenga incidencia real.



¿En qué otros proyectos quiere trabajar?

Me interesan las bicicletas que están en los patios, esas que están allí porque alguien se accidentó; esas bicis van a patios y no se vuelven a recoger, es caro sacarlas o están muy dañadas ya. Pero creo que se puede hacer algo para recuperarlas y volverlas a usar. Está en veremos, porque una entidad le tira una pelota a la otra.



También quiero hacer unas cápsulas informativas de comunicación con la comunidad no ciclista. Para que la gente entienda los argumento de los ciclistas: por ejemplo cuando, por seguridad, decidimos no usar la ciclorruta a ciertas horas.

Me gustaría ser un canal de comunicación para ciclistas en América Latina, para quienes quieran entender cómo funciona la movilidad aquí FACEBOOK

TWITTER



¿Qué espera poder trabajar en equipo con la gerencia de la bicicleta?

Espero que los planes que hagamos sean incidentes y que se mejore la comunicación con los colectivos, que en este momento es muy compleja en muchas situaciones. Espero una gerencia abierta, transparente, que siga teniendo la misma voluntad para promover la bicicleta y que tenga la capacidad de unir.



BYCS tiene alcaldías de la Bici alrededor del mundo, ¿trabajará en equipos con ellas?



Me parece importante conocer otras visiones o proyectos que se estén haciendo en otras ciudades. Mi idea es tener una conversación con ellos, ya estoy en algunos grupos con los alcaldes de América Latina.



Admiro mucho a la alcaldesa de la bicicleta de Ciudad de México. Ella se mueve mucho y me llama la atención que logra gestionar cosas importantes en su ciudad. ¡Para mí es un ejemplo!



Me entusiasma la participación de las mujeres, que seamos nosotras quienes estemos tomando las riendas de ese movimiento.

ANA PUENTES