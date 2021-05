¿Quién es la concejala que investigarán por noticias falsas ?

La cabildante de Bogotá, Heidy Sánchez, ha sido noticia esta semana por replicar información a través de redes sociales en las que pedía investigar si las ambulancias estaban entregando heridos a la Policía, un hecho, que, para muchos, contribuyó a ataques a la misión médica, pues se hizo en el momento más álgido de la protesta. Ella es concejala de Bogotá de la coalición Colombia Humana - Unión Patriótica.

“Recibo información que las ambulancias están entregando a los heridos a las instalaciones del Portal Américas a la Policía, al PMU de Luis Ernesto Gómez”, escribió en Twitter. En otro trino, la concejala reportó que, según una denuncia, encontraron gases lacrimógenos en una de ellas.

Este pronunciamiento en redes sociales despertó las críticas de varios sectores pero, sobre todo, del alcalde encargado en ese momento Alejandro Gómez. “Fue muy grave lo que pasó. Se generó un ataque a funcionarios que trabajan en las ambulancias pues, además de las afectaciones que sufrieron los carros con palos y piedras, también resultó lesionado el personal de la salud dentro de ellos”, dijo en una rueda de prensa.

El funcionario agregó: “Las piezas falsas que se emitieron en redes sociales diciendo que algunas ambulancias cargaban material bélico y explosivo son una actividad metódica y perversa para atacar a la misión médica”.



Al llamado de atención en contra de la concejal se unió el secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. “Por mentiras difundidas desde algunos sectores políticos, afirmando que las ambulancias trasladaban heridos al Portal Américas o que cargaban armamento, fueron atacadas 16 que sólo socorrían heridos civiles y uniformados. ¿A dónde pretenden llegar con esta locura?”.

Concejala @heidy_up su irresponsabilidad difundiendo información falsa puso ayer en peligro a la misión médica y ha generado que manifestantes paren ambulancias y les impidan pasar a atender heridos.



Ayer la ambulancia que entró al portal estaba evacuando un policía herido. https://t.co/Dtv0AKLlbD — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 23, 2021

Sánchez dijo que no era su responsabilidad que algunos ciudadanos atacaran ambulancias y que la responsabilidad de desmentir o de confirmar la denuncia era de Gómez, en su cargo de secretario de gobierno de Bogotá. “Lo que tiene que hacer la Secretaría de Gobierno es responder. La gente que actúa en el portal de las Américas no actúa por lo que ve en Twitter. Yo no tengo esa capacidad. No es mi responsabilidad. Quiero que me lo comprueben que los encapuchados actúan por lo que yo diga”.

